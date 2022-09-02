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    統派不滿國軍擊落中共無人機 矢板明夫：明顯是強盜邏輯

    中國無人機侵擾金門，金防部除以實彈射擊，並以信號彈通傳臨近駐守部隊。（資料照片，金防部提供）

    中國無人機侵擾金門，金防部除以實彈射擊，並以信號彈通傳臨近駐守部隊。（資料照片，金防部提供）

    2022/09/02 08:25

    〔即時新聞／綜合報導〕我國國軍1日用步槍擊落侵入獅嶼的中國無人機，同一天聯電前董事長曹興誠在記者會上宣布，要啟動「保鄉神射」與「黑熊勇士」兩計畫。日媒《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，對統派來說，以上都是升高對立的行為，但這個論調明顯是「強盜邏輯」。

    矢板明夫表示，金門守軍擊落中國無人機以及曹興誠宣布投資全民國防，都是向北京和全世界表示，台灣軍民不會向來自對岸的文攻武嚇低頭，有勇氣、也有自信，保衛自己的家園和生活方式。

    矢板明夫認為，曹興誠在記者會上說的「絕對不會活著看到台灣變成另一個香港」，可說是台灣對全球發出的明確訊息，而金門守軍擊落中國無人機，在任何國家看來都是正當防衛，如果台灣軍方放任不管，矢板明夫說：「下一次飛來的可能就是載人的民用機，然後是偵察機，最後可能就是轟炸機。」

    矢板明夫進一步指出，對北京和台灣的一些統派來說，以上行為都是向北京挑釁，可能會升高對立，但他舉例：「就好比你只是在家裡裝了一個防盜門，就被鄰居罵『你竟然敢挑釁我』，那就說明，這個鄰居一定是天天想著去你家偷東西」。

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