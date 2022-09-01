嘉義爭設醫學院 李俊俋、黃敏惠都提設醫療產業專區基地

李俊俋表示將重新規劃後湖工業區，成立智慧醫療生技產業園區，建置醫療照護產業基地。（李俊俋提供）

2022/09/01 21:53

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市醫療資源豐富，然而嘉義地區並無醫學院，目前嘉義大學及中正大學正計畫爭取設置醫學院，培育醫療人才；民進黨嘉義市長參選人李俊俋表示，若當選市長，將重新規劃後湖工業區，成立智慧醫療生技產業園區，建置醫療照護產業基地，引導醫學院培育多元整合人才，運用自己過去在中央立法與行政的歷練與資源，協助大學在嘉義地區成立醫學院；爭取連任的嘉義市長黃敏惠指出，市府已規劃在嘉北地區設置醫療產業專區，持續帶動西區大發展，未來將結合都市發展處、教育處及衛生局相關行政資源，全力促成醫學院設立。

李俊俋認為，雲嘉嘉地區人口老化嚴重，應推動發展老人醫學與專業照護人才，而設置醫學院需以培育高教人才、串接服務雲嘉嘉地區民眾醫療需求及帶動地方產業生根與升級的思維來推動。

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李俊俋表示，若當選市長，將由市府主動串接嘉義地區醫療院所、嘉義大學與崇仁醫專建立「長期照護暨醫療平台」，作為爭取設置醫學院的實踐示範架構，目的為建置智慧化的照護人力服務派遣系統及跨縣市智慧遠距醫療通訊網絡，完善照護人力的訓練體系，以證照引導提升專業，鼓勵民眾培養第二專長，來解決照護人力不足、年輕人投入意願低落的問題。

黃敏惠表示，嘉義市醫療量能豐沛，雜誌公布健康城市大調查，嘉義市為非六都第一，「醫療服務」構面調查結果名列前茅。

她指出，嘉義市是中南部醫療照護樞紐，良醫的搖籃，但彰化、南投至雲嘉縣市尚無設立醫學院，她樂見嘉義市能設立醫學院，強化「募才、留才、育才」三方整合，有助於本地醫療教學、研究及專業人才培育，提供鄰近縣市醫療人員進修管道，延攬優秀、資深醫師擔任教職，吸引優秀醫療人才移居，帶動在地醫院學術及臨床研究風氣，照顧雲嘉嘉南民眾健康。

嘉義大學校長林翰謙（左）今年5月曾拜訪嘉義市長黃敏惠（右），討論嘉義大學申設醫學院。（資料照，嘉義市政府提供）

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