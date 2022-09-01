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    首頁　>　政治

    松山區後援會顧問授證 陳時中提民生社區都更解方

    民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊今（1）天在松山區舉行他登記參選後，首場後援會顧問授證大會。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊今（1）天在松山區舉行他登記參選後，首場後援會顧問授證大會。（記者何玉華攝）

    2022/09/01 19:55

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊今天（1日）在松山區舉行他登記參選後，首場後援會顧問授證大會，後續11區將陸續進行，陳時中致詞時表示，當選後將積極解決民生社區都更問題，推動商圈振興。

    陳時中感性地說，他沒有參選的經驗，宣布參選以來，都在台北市各地走訪，與不同生活的市民、不同領域的專家、學者交流請益，討論市政問題，更要找出解決的方案。

    他舉出，松山區有小巨蛋，在南邊與信義區交界的地方還有一顆大巨蛋，很多人都對大巨蛋期待很久，期待什麼時候啟用？用起來安不安全？能不能打棒球？他也在參選不久就公布對大巨蛋的態度；當選後，會在安全無虞的情況下盡速啟用，讓市民期待的棒球賽事圓夢。

    他也提到，大巨蛋周圍有松菸文創園區、台北機廠（鐵道博物館預定地），整個區域的交通、步行動線，未來都會做整體性的規劃，要將文創、運動、博物館以及相關的商業活動串連在一起，成為台北市全新的特色地標。

    而民生社區有許多屋齡很老久的公寓，上下樓梯對長輩、新手爸媽不方便，結構安全也較讓人擔心，但受限因特定區容積率（200％），不容易推動都更，若貿然提高，又擔心破壞居住品質。他強調，若當選市長，初期會推動老公寓結構補強，增加公寓裝電梯的補助；長期目標，則會與在地民眾溝通協調出符合期待的都更模式。

    至於捷運民生汐止線經過民生社區，可能帶來的噪音與交通問題，未來會加強與地方的溝通凝聚共識。

    最後，陳時中提到松山車站附近的饒河夜市跟五分埔商圈，未來會積極推動振興，強化行銷在地的文化特色，促進街區經濟，做好重新迎接國際觀光客的準備。

    民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊今（1）天在松山區舉行他登記參選後，首場後援會顧問授證大會。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊今（1）天在松山區舉行他登記參選後，首場後援會顧問授證大會。（記者何玉華攝）

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