藍營質疑蔡政府為護航陳時中「卡蛋」 不讓大巨蛋在柯任內過關

國民黨今日召開記者會質疑蔡政府為了護航民進黨台北市長候選人陳時中的選舉而「卡蛋」，故意不讓台北大巨蛋在台北市長柯文哲的任內過關。（記者施曉光攝）

2022/09/01 10:49

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「柯文哲、民進黨接力卡蛋，卡到經典賽」記者會，質疑台北大巨蛋過去被台北市長柯文哲卡蛋，如今民進黨政府為了台北市長候選人陳時中的選舉，不讓大巨蛋在柯文哲任內完工使用，又繼續卡關，才導致世界棒球經典賽無法在台北大巨蛋舉辦，根本是把台北市民當肉票人質，與會者還一起高呼「我們要巨蛋！」

國民黨文傳會副主委暨張善政競辦新媒體部總監練鴻慶表示，2006年前台北市長馬英九執政時，遠雄獲得台北大巨蛋工程的優先申請資格，後來遠雄打算更換協力廠商，被馬市府駁回，卻被陳水扁政府的工程會阻擋，而當時的工程會主委就是行政院長蘇貞昌的愛將、現任工程會主委吳澤成。

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練鴻慶強調，台北大巨蛋位於台北市的精華地區，每一年的閒置成本約150億元，先前柯文哲卡蛋所犯的錯誤，就是忽略巨蛋土地的閒置成本，雖然後來柯文哲願意改錯，如今卻被陳時中卡蛋在後，因為民進黨為了護航陳時中，不願意讓台北大巨蛋在柯文哲的任內完工使用。

他說，民進黨政府一直卡蛋，愈審查，意見變得愈多，內政部政務次長花敬群宣稱難道要政府放水，表面上是為安全把關，難道過去審查意見比較少，都是在放水？希望民進黨不要用政治語言狡辯，把台北市民當成肉票、人質，不讓台北市大巨蛋過關。

國民黨文傳會副主委何志勇則說，台灣好不容易有大巨蛋，但世界棒球經典賽卻無法在大巨蛋舉辦，只能被迫移到台中洲際棒球場舉行。

他並質疑，民進黨執政的新竹市棒球場，當初只有點交就開賽，難道點交就等於驗收嗎？行政院發言人羅秉成先前辯解這種情況有前例，就是2017年的世大運開幕，但新竹市棒球場到底在趕什麼？其實就只是為了配合前民進黨桃園市長參選人林智堅以及民進黨新竹市長候選人沈慧虹的選舉。

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