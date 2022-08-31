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    加強深耕雙邊教育 台美簽署合作備忘錄

    教育部今與美國亞利桑納州簽署教育合作備忘錄。（教育部提供）

    教育部今與美國亞利桑納州簽署教育合作備忘錄。（教育部提供）

    2022/08/31 21:32

    〔記者楊綿傑／台北報導〕促進台美教育領域合作更緊密！教育部今天與亞利桑納州高等教育委員會（Arizona Board of Regents）於台北賓館完成高等教育合作瞭解備忘錄簽署後的換文程序，以積極強化雙方教育及學習相關之鏈結，增進相互瞭解及實現共同利益，再次彰顯台美雙方教育合作日益密切、交流更加頻繁。

    教育部表示，為強化與美國教育合作關係，自94年起陸續與各州主管部門洽簽教育合作瞭解備忘錄，加強雙邊交流及合作。在美西南地區，繼107年與新墨西哥州高等教育廳簽署備忘錄，以及109年啟動「台美教育倡議」，雙方在既有基礎下全面展開教育合作。

    教育部指出，此次備忘錄由國際及兩岸教育司長李彥儀與亞利桑納州高等教育委員會總裁兼執行長John Arnold共同簽署，這是該州高等教育委員會與外國政府簽訂教育合作備忘錄的首例，且為表重視，特地於州長訪台這段期間完成簽署。

    教育部說明，亞利桑納州首府鳳凰城（Phoenix）為美國第5大城，目前約有535名我國留學生於該州就讀，為該州第5大外國學生來源國。而該州近來以具有完整的「半導體聚落」為名，吸引我國尖端科技公司於當地設廠生產；該州政府也積極投資教育，以培養所需人才。

    教育部提到，此備忘錄將為雙方創造制度性的教育合作平台，合作範圍包括鼓勵個人與團體及教育機構間的教育學術交流、提供獎學金資訊及留學機會、發展雙邊夥伴關係以支持教育領域工作坊及研討會、鼓勵語言教師訓練、協助招募語文教師及共同辦理教育相關會議等，藉由簽署備忘錄，深耕雙邊教育互動。

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