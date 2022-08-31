議員參選人臨危受命 蘇致榮總教練兼選手拚戰壘球亞錦賽

民進黨議員候選人蘇致榮為國拚戰已23年。（蘇致榮提供）

2022/08/31 20:51

〔記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市鳳山區議員候選人蘇致榮今年當選2022亞洲盃中華男子壘球代表隊選手，被球隊推選為台灣隊長，又因疫情臨危授命，承擔責任出任總教練，將以總教練兼選手身分出賽，帶領台灣隊為國爭光。

蘇致榮畢業於輔大體育系、台北市立大學運動教育研究所，目前擔任台北市立大學的高雄校友會長，他22歲就入選國手，代表台灣出戰1999亞錦賽，迄今已為國拚戰23年。

請繼續往下閱讀...

蘇致榮今年3月高雄市壘球代表隊於國手選拔賽勇奪冠軍，當選2022亞洲盃中華男子壘球代表隊選手，是第6次入選國家隊，由於是球隊最資深球員，被推選為台灣隊長。

球隊原訂明日出征日本，從9月2日先打熱身賽，3日至6日正式比賽，卻因疫情關係，壘球協會緊急任命蘇致榮擔任亞錦賽總教練，他將以總教練兼選手身分，帶領台灣隊參戰2022亞洲盃男子壘球錦標賽，並全力以赴爭取晉級世界盃資格。

蘇致榮表示，他除了擁有選手資歷外，也擔任過男、女壘國家隊教練，今天臨時被賦予重任，再度披上國家隊戰袍，擔任台灣隊長、台灣總教練，他會承擔起責任，將傳承畢生所學，努力帶球隊走得更遠、有更好的表現，與年輕選手攜手為國爭光。

蘇致榮說，他曾於陳其邁當選市長後，進入市府運動發展局擔任秘書，協助陳其邁規劃高市13座運動中心、職棒及職籃賽事回歸高雄、新設青埔滑板場、整修極限運動場，並協助推動運動發展基金成立等高雄市重要體育政策，爭取中職第六隊將主場設在高雄，推動運動產業發展，改善高雄市整體運動環境。

蘇致榮指出，「這是一個體育人理想的實踐，也是我該做的事情」，不管在什麼位置擔任什麼職務，重點就是要為國家、為家鄉打拚的衝勁，全力拚搏把事情做到最好，這是超乎常人想像的思維邏輯、汗水，才可以達成目標，他將持續努力，完成亞洲盃後返鄉，打贏選戰擔任議員，為鳳山鄉親服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法