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    「假日飛刀手」陳義信站台 挺男壘國家隊長蘇致榮進高市議會

    假日飛刀手陳義信星期一上工，陪民進黨高市鳳山區議員參選人蘇致榮掃街。（記者王榮祥翻攝）

    假日飛刀手陳義信星期一上工，陪民進黨高市鳳山區議員參選人蘇致榮掃街。（記者王榮祥翻攝）

    2022/06/20 20:27

    〔記者王榮祥／高雄報導〕「假日飛刀手」陳義信今現身高雄鳳山，陪民進黨高市鳳山區議員參選人蘇致榮掃街，他稱讚蘇致榮對體育界有很多想法，順利當選議員後不只是他一人進議會、是整個體育界都進議會。

    身兼男壘國家隊長的民進黨高市議員參選人蘇致榮，今特別請出前職棒巨星「假日飛刀手」陳義信合體拜票，2人同車掃街、還站上路口與夜市拜票，吸引許多鳳山老球迷爭睹球星風采。

    蘇致榮說，與陳義信相識快20年，陳義信更是他輔大體育系的大學長，也是自己運動生涯學習標竿，尤其是陳義信所立下的110場完投、18場完封勝紀錄是聯盟最高，至今仍無人能破，讓人敬佩。

    陳義信則表示，身為運動員，自然樂見擁有體育背景的參選人進議會，能將更專業的體育政策帶進市政，除保障體育人權益，也能帶動整體城市運動產業的發展。

    他稱讚蘇致榮對各級運動銜接、與職業運動有許多想法，且不斷向業界請益，認真聽取意見，若是蘇致榮順利當選，不會是他一個人進入議會，而是整個體育界都一起進入議會！

    蘇致榮今也盡地主之誼，陪陳義信到衛武營內的知名餐廳跳舞香水吃播，邁盟成員湯詠瑜、陳慶鴻也到場支持！

    餐廳業者特別端出「棒球冰淇淋」、歡迎假日飛刀手蒞臨高雄，還驚喜宣布將免費贈送50球棒球冰淇淋，民眾只要到跳舞香水衛武營店、並說出自己有看到這場直播，就可以免費獲得一球，換完為止。

    邁盟成員蘇致榮（左一）、湯詠瑜、陳慶鴻（右一），與陳信義一起享用鳳山美食。（記者王榮祥翻攝）

    邁盟成員蘇致榮（左一）、湯詠瑜、陳慶鴻（右一），與陳信義一起享用鳳山美食。（記者王榮祥翻攝）

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