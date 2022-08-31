換邊？疑台灣無人機飛臨廈門軍營 共軍驚慌鳥獸散

社群網站今天（31日）流傳台灣無人機飛到解放軍角嶼基地的影片。（圖取自臉書）

2022/08/31 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕日前頻傳有許多中國「民間」無人機從福建廈門海濱等地飛過海到金門一帶探查、錄影，甚至拍下我國軍陣地官兵的身影。今（31）日社群網站流傳一則影片，據說這架無人機是從金門馬山觀測站飛臨中國福建廈門角嶼的解放軍營區，畫面中只見原本列隊十多名共軍官兵像是吃了一驚，突然鳥獸散。

長期關注國內外軍事消息的臉書粉專「IDF 經國號」今天在臉書轉貼一則影片，只見影片中無人機飛越一座樹林，來到一處掛有五星紅旗的軍營，影片字幕指稱這是位於中國角嶼島的解放軍基地，接著畫面中可見多名解放軍士兵正在集合場上，不過，疑似是發現頭頂有無人機，所有人立刻鳥獸散，跑回建物中。

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「IDF 經國號」表示，不清楚這段影片的原始出處，不過「看了一下飛行軌跡，根據建物方向判斷無人機的確是從金門方向往角嶼飛，因此我們回敬的可能性不小，當然也不排除對岸自導自演，不過就大家互相囉。」

影片曝光後，引發網友討論「搞不好他們還以為是自己的在飛～～反正應該都是DJI大疆」、「相信中國涉外事務部門的趙姓男公關應該沒有什意見才對」、「以牙還牙」、「台灣的無人機在西台灣的領土上飛一飛，這不是什麼值得大驚小怪的事」、「互相嗎～禮尚往來。哈哈」；不過有網友認為，影片也有可能為對岸自導自演，「自導自演比較高」、「炒了老半天，原來就是對岸民眾玩大江無人機空拍飛來飛去」、「操作這種等級的無人機是需要證照的，以及金門有無人機的玩家與人數一定很好查！不是台灣帶去，就是對岸帶回...」。

先前因為在Google地圖上製作「中國人民解放軍基地及設施」而聲名大噪的軍事迷溫約瑟，今天也在推特轉推這則影片，他還補充解說這個共軍陣地的詳細位置，影片拍攝的地點為解放軍號稱「東南第一哨」的角嶼基地，該基地駐有福建省軍區某海防團海防三連，32846部隊，且中國官媒《央視》在本月22日才剛剛採訪過該地守軍。

社群網站今天（31日）流傳台灣無人機飛到解放軍角嶼基地的影片。（圖取自臉書）

金門與角嶼（紅圈處）距離相當接近。（圖取自Google地圖）

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