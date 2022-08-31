參選爆炸！宜蘭縣長選舉又2人登記 朱振東、許鋐哲加入戰局

宜蘭縣長選舉，今天又有2人完成登記，圖為無黨籍許鋐哲。（讀者提供）

2022/08/31 16:39

〔記者游明金／宜蘭報導〕五合一競選登記，年底宜蘭縣長選舉，今天又有天一黨朱振東、無黨籍許鋐哲，先後完成登記。其中，朱振東曾選過2001年宜蘭縣長，事隔21年再度投入。截至目前，宜蘭縣長選舉已有4人登記，加上明天要登記的民進黨江聰淵、國民黨林姿妙，至少有6人投入縣長選戰。

朱振東2001年選過宜蘭縣長，當年是民進黨的劉守成爭取連任，遭遇國民黨呂國華挑戰，同屆參選的還有無黨籍林錦坤；朱振東獲得1885票，得票率0.9%。相隔21年，朱振東今天上午再度完成縣長選舉登記，二度參選。

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朱振東說，他代表天一黨參選，有人指示他要出來選，不然台灣會「害了了」，他必須出來為台灣、為人民服務。

許鋐哲在下午1點半登記參選，他說，他在宜蘭讀書長大，出外打拚，現在要落葉歸根，這次選舉竟看到「縣長貪污、市長作賊仔」，看得很傷心，怎麼會這樣？怎會有這種縣長與市長，這次參選就是要出來修理這兩黨。

連同8月29日完成登記的民眾黨陳琬惠、無黨籍陳秋境；宜縣已有4人完成縣長選舉登記；陳秋境與朱振東都是第二度參選。

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