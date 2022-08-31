天降奇兵投射悍馬車 特戰空投連1100呎高成功投射重裝備

國軍今天進行空投悍馬車。（民眾提供）

2022/08/31 15:14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國軍陸軍航空特戰部（簡稱航特部）空降訓練中心繼今天於潮州實施投射兵力的傘訓後，今天早上則是實施悍馬車空投作業，近1萬磅的悍馬車從1100呎高空投放，龐然大物空投著陸，驗證國軍聯合空降作戰能量。

空軍第6聯隊C130運輸機，早上自屏東機場起飛，飛行至屏東佳冬昌隆農場上空後，依照原定計畫實施投放重達9700磅（約4400公斤）的「悍馬車」，3頂投物傘在放出機艙後，隨即受風力牽引下自機艙內拖出並開展，悍馬車也受傘的牽引力量拖出，並從1100呎高空下降，也成功平穩的著陸。

請繼續往下閱讀...

航特部表示，這類重裝備如悍馬車等，為讓物資空投能順利平安落地，確保降落後人員能立即上手使用，因此在裝載綑綁的技巧上要更為注意，加上重量重，傘具的準備也是相當重要，而在悍馬車落地後，傘具也要立即啟用解脫程序，避免車輛後續不致因為傘具受風而移位甚至翻覆，進一步確保武器裝備安全。

航特部空投連要從重達近1萬磅的悍馬車到幾十公斤的民生物資、武器彈藥及油料補給等裝備都要能成功投射，因此無論是綑綁技巧或是傘具的準備都須要非常高端的技巧，才能讓從天而降的物資能夠精準降落目標區，立即讓人員接手並投入作戰使用，著地距離僅能偏差在50公尺以內，比起人員跳傘更為困難。

航特部指出，空投重裝備時機主要運用於戰時的武器裝備、油料補給及民生用品等物資空投，以利支援部隊後續續航力，這次的空投也驗證國軍戰訓的能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法