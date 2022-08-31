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    嘉義縣長翁章梁拚連任出新招 無人機吊掛精神標語陪登記

    嘉義縣長翁章梁（中）與「國嘉隊」成員一同到嘉義縣選舉委員會進行登記。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁（中）與「國嘉隊」成員一同到嘉義縣選舉委員會進行登記。（記者林宜樟攝）

    2022/08/31 12:11

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底地方選舉進行登記，嘉義縣長翁章梁拚連任，今天由立委陳明文、蔡易餘、議長張明達及多位鄉鎮市長、議員參選人等，一同到嘉義縣選委會進行登記，並由無人機飛行吊掛「台灣優先」、「嘉義優先」及「人民優先」等精神標語，高喊「農工大縣，正在實現」，翁章梁強調，嘉義縣正進行百年來最大規模的產業建設，有信心贏得縣長選舉。

    翁章梁說，嘉義縣「農工大縣，正在實現」，有六個產業園區正在發展，三大建設正在進行，茶改場總場將遷來嘉義縣、故宮南院擴建投資三十一億元、朴子新式屠宰場正進行現代化，蔡英文總統也宣布無人機國家隊設在嘉義縣。

    翁章梁說，嘉義縣從1920年嘉南大圳此農業重大建設開始，有經過100多年後，現在嘉義縣正進行這段期間最大規模的產業建設，有信心產業建設，即將讓嘉義縣轉型，帶動嘉義縣發展，而鄉親的支持，讓他有信心贏得勝選。

    翁章梁指出，為改變農業縣困境，嘉義縣將發生重大質變，無論是智慧農業、科技產業和供應鏈，都將在台灣甚至是國際被看見。目前有許多工作還是要繼續進行，轉型工程及鄉親生活品質的提升，感謝縣民對縣府團隊的肯定與支持，嘉義縣絕對會努力向前，追求進步，讓鄉親都能看到、也能感受到農工大縣，正在實現。

    陳明文說，翁章梁把嘉義縣典型農業縣轉型為農工大縣，經過四年努力，縣民肯定，獲得高評價，他認為是嘉義縣歷任做最好的縣長；蔡易餘說，4年前翁章梁競選時喊出「勇敢轉型，創新嘉義」，到現在「農工大縣，正在實現」，嘉義縣正在脫胎換骨，翁縣長這4年經營有聲有色，這次爭取連任，目標各縣市長得票率全國第一名。

    嘉義縣長翁章梁進行縣長選舉登記。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁進行縣長選舉登記。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁登記完成，與「國嘉隊」團隊成員一起高呼「凍蒜」。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁登記完成，與「國嘉隊」團隊成員一起高呼「凍蒜」。（記者林宜樟攝）

    無人機吊掛嘉義縣長翁章梁競選精神標語。（記者林宜樟攝）

    無人機吊掛嘉義縣長翁章梁競選精神標語。（記者林宜樟攝）

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