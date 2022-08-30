王育敏提增加身心障礙就業機會 留住社福人才政見

國民黨嘉義縣長參選人王育敏今參訪若竹兒智能發展中心，認購30盒中秋節禮盒。（王育敏競選辦公室提供）

2022/08/30 13:07

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民黨嘉義縣長參選人王育敏今參訪民雄鄉嘉義縣私立若竹兒智能發展中心，王育敏表示，嘉縣身心障礙人口達3.8萬人、占人口數7.7%，全國排名第三，當選後將增加身心障礙就業個案管理師，一對一提供身心障礙者職業重建服務計畫等，提供更多就業機會，此外將提高補助經費，除薪資也照顧社福人才的生活面向，如提供住宅、工作地交通等，留住人才。

王育敏今上午與民雄鄉長參選人林于玲、縣議員參選人簡嘉億等人參訪若竹兒智能發展中心，若竹兒教育基金會董事長林朋輝簡介機構運作概況，以及提到基金會面臨的經費短缺、人力不足等問題，因政府補助未因應通貨膨脹機動調整，支出難以平衡，十分仰賴民間愛心資源，此外，照護的人力資源匱乏也令人頭痛。

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王育敏今除以實際行動支持，當場認購30盒中秋節禮盒，她還提出社福相關政見，包括應增加身心障礙者就業個案管理師，一對一提供身心障礙者職業重建服務計畫，使身心障礙者獲得個別化、連續性的專業服務，以及更廣泛與企業結合成立庇護工廠，增加就業機會，針對社福人才育才留才問題，她表示，當選嘉義縣長後，必定啟動完整的社福人才留才及育才計畫，如提高補助金額，由政府多負擔一點、減輕照護端的壓力。

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