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    美國亞利桑納州長訪台 預告今年將在台韓開設外貿辦事處

    亞利桑納州州長杜希。（美聯社檔案照）

    亞利桑納州州長杜希。（美聯社檔案照）

    2022/08/31 11:06

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國亞利桑納州州長杜希（Doug Ducey）昨率團抵台訪問。州長辦公室表示，杜希的亞洲行訪問台灣和韓國，重點是強化和這兩個亞洲夥伴之間的夥伴關係。另也預告，亞利桑納州今年將在台灣和韓國開設州辦事處，以推進經貿關係。

    杜希於8月30日至9月1日率團訪問台灣，之後將轉往韓國訪問。亞利桑納州商業管理局主席沃森（Sandra Watson）和亞利桑納州工商會主席塞登（Danny Seiden）一同訪問。

    亞利桑納州州長辦公室發布新聞稿說明，此次亞洲行是走訪台灣和韓國為期5天的貿易訪問，州長在台灣的行程包括與台灣總統蔡英文和其他官員、高科技製造公司領導人的會晤。州長將在美台商界領袖聚會中發表演講。亞利桑納州也將和台灣教育部簽署備忘錄，促進高等教育和人力培訓方面的合作。

    根據州長辦公室說明，去年，亞利桑納州和台灣之間的雙邊貿易總額為19.2億美元；亞利桑納州與韓國之間的雙邊貿易總額為8.82億美元。杜希曾在17年前訪問台灣，此行則是他首次訪問韓國。

    杜希指出，亞利桑納州與台灣和韓國維持良好關係，此次貿易代表團的目標是加強既有的夥伴關係，並使其更上層樓，擴大深化合作確保互利共贏。

    杜希表示，亞利桑納州有著強大的經濟夥伴網絡，特別是在半導體產業，他很榮幸再次來到台灣，並訪問韓國合作夥伴，重申共享價值觀和優勢，期待在未來的許多機會上再接再厲。

    州長辦公室也預告，亞利桑納州今年預算已編入在台韓建立該州的外貿辦事處，這也將是亞利桑納州首次開設外貿辦事處，相關消息將於今年晚些時候正式公告。

    美國各州近年踴躍在台開設辦事處，目前已設有州辦事處的包括佛羅里達州、關島、夏威夷州、愛達荷州、馬里蘭州、明尼蘇達州、密蘇里州、蒙大拿州、新墨西哥州、賓州、南卡羅來納州、懷俄明州。

    亞利桑納州與台灣經貿關係密切，台灣有超過百家企業在亞利桑納州進行投資，主要從事半導體、航太、電子零組件、電腦設備及相關服務業。台積電目前正在美國加緊趕工興建的新廠就位於亞利桑納州。

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