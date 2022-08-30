反制共軍！ 經國號戰機掛「天劍二」待命 澎湖「天駒部隊」常態駐防

經國號戰機掛載天劍二型飛彈。（記者涂鉅旻攝）

2022/08/30 17:42

〔記者涂鉅旻／澎湖報導〕中共解放軍自本月起持續對台針對性演訓，且欲將軍機逾越台海中線常態化，總統蔡英文今日特地視導空軍駐守澎湖的「天駒部隊」，並頒發加菜金。軍方人士透露，「天駒部隊」原為季節性駐防，但隨著中共敵情威脅，2019年起已改常態部署，並與民航單位協調，確保空防安全。

中共解放軍今年8月起逐漸將軍機逾越台海中線之舉常態化，根據我方統計，光8月3日迄今，就有近400架次軍機越過台海中線，或者進入西南空域的中線延伸線。國軍因此運用軍機、軍艦與岸置飛彈，嚴密監控共軍舉措。

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「天駒部隊」原為駐守台南的空軍一聯隊、駐守台中的空軍三聯隊，於每年4月至9月派經國號戰機到澎湖馬公輪流駐防，主要是考慮防衛需求與台海海況，不過，隨著中共對台軍事威懾越來越大，軍方人士表示，空軍自2019年起已將「天駒部隊」常態部署於澎湖，藉此能快速因應中共軍機的騷擾。

總統今日赴馬公基地視導「天駒部隊」，聽取簡報並發放加菜金與合演，也對空軍官兵說「你們辛苦了」。值得注意的是，蔡總統與官兵合影的經國號戰機，機腹下方掛載「天劍二型」中程空對空飛彈，機翼兩側也掛著響尾蛇短程空對空飛彈，展現戰備能量。

蔡總統頒發加菜金。（記者涂鉅旻攝）

總統與飛官合影。（記者涂鉅旻攝）

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