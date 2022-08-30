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    藍營鐵票區民調下滑？ 蔣萬安：持續深耕拓展票源

    國民黨台北市長參選人蔣萬安30日出席大安區後援會授證典禮，並接受媒體訪問。 （記者劉信德攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安30日出席大安區後援會授證典禮，並接受媒體訪問。 （記者劉信德攝）

    2022/08/30 16:33

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長選戰三腳督，近來有民調顯示國民黨參選人蔣萬安在「深藍票倉」大安文山區民調比之前少了10%，且票都轉移到民進黨參選人陳時中身上。蔣萬安今天表示，各項民調都是參考，重要的是持續深耕拓展票源。

    蔣萬安今天下午前往國民黨大安區黨部出席大安區後援會授證典禮，現場約有30位大安區里長到場聲援，眾人也舉旗高喊「蔣萬安凍蒜 里長全壘打」。媒體關心，蔣萬安雖然民調勝於陳時中、黃珊珊，但大安文山支持度卻掉了10%，今天是否要固樁。蔣表示，台北12行政區後援會陸續成立，今天是大安區後援會受贈典禮，很感謝幹部夥伴努力，他強調各項民調都是參考，重要的是持續深耕拓展票源，每份對他的建議和市政提點都是對他責任的託付，他會繼續一步一腳印。

    至於會不會擔心年底選舉重演先前姚文智、柯文哲競選情勢，最後吃現「棄中保黃」，蔣萬安表示，這是陳時中應該比較擔心。被問起是否擔心選票遭黃珊珊瓜分，蔣萬安則說，台北市民很厭倦政治口水，大家期待希望台北市可以開創新局、有新氣象，他認為大家期待的是一位沒有行政包袱，有創新思維、同理心、國際觀的市長，做出正確決定盡速達成近年沒完成的建設。

    黃珊珊現在以無黨籍參選，主張超脫藍綠，並稱市民早就沒有顏色，但仍被質疑不斷挖藍營牆角，北市里長也頻頻現身與黃同台。但蔣萬安表示，台北市民素質很高，大家期待擺脫政治口水，要大步向前，要一個有國際觀、創新思維的首長帶領市府團隊做出正確決定。蔣表示，這次不只是地方選舉，更要告訴下一代台北應該走向的方向，要能突破既有框架、盡速完成公共建設，讓台北市成為國際一流大都市。

    蔣萬安也說，他一直與大安區里長有很多互動，里長們也給了很多建議，今天來很謝謝每一位里長站出來給他支持鼓勵，面對選戰剩下80天非常有信心，有自信與能力在年底贏得勝選，幫台北市民擘劃更好的市政願景。

    被問起黃珊珊、陳時中都選在明天登記參選，蔣萬安僅回，「我想這是他們團隊的規劃吧」。

    大安區後援會授證典禮台下坐滿民眾，大家揮旗高喊凍蒜。（記者蔡思培攝）

    大安區後援會授證典禮台下坐滿民眾，大家揮旗高喊凍蒜。（記者蔡思培攝）

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