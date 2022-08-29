為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    綠營拿下北市就不算輸？ 蔣萬安：民進黨對選舉永遠是政黨利益考量

    民黨台北市長參選人蔣萬安表示，民進黨對於選舉永遠是政黨利益考量，只想著怎樣對選戰有利，怎樣才算民進黨的贏或輸。（記者廖振輝攝）

    民黨台北市長參選人蔣萬安表示，民進黨對於選舉永遠是政黨利益考量，只想著怎樣對選戰有利，怎樣才算民進黨的贏或輸。（記者廖振輝攝）

    2022/08/29 12:06

    〔記者蔡思培／台北報導〕年底選戰接近，大家都聚焦北市與桃園，民進黨操盤手更認為民進黨若拿下台北市就不算輸。國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，民進黨對於選舉永遠是政黨利益考量，只想著怎樣對選戰有利，怎樣才算民進黨的贏或輸，對他而言市民朋友才是真正的主角，讓台北市贏才是市民之福。

    蔣萬安今天上午參觀「吉卜力動畫大師—高畑勲展」，會前被問起綠營認為民進黨若拿下台北市就不算輸一事。對此蔣表示，民進黨對於選舉永遠是政黨利益考量，只想著怎樣對選戰有利，怎樣才算民進黨的贏或輸，但對他而言市民朋友才是真正的主角，誰能帶領城市大步向前、不斷進步，將過去幾年停滯不前的公共建設盡速完成、提供最優質的市政服務，這才是市民所期待的，蔣也說要讓市民朋友做出最好的決定，因為他們才是主角，讓台北市贏才是市民之福。

    被問有無信心讓民進黨一定輸，蔣萬安表示他有信心與能力，帶領台北市站上國際一流大都會行列。媒體也關心，國民黨主席朱立倫有沒有在全代會上與蔣萬安討論選情，是否擔心年台北選情緊繃影響朱年底去留，蔣表示，對於選情平常就會溝通，台北這一仗雖然艱困但有信心贏得勝選，帶給台北市民未來充滿希望與信心。

    對於媒體關心蔣萬安團隊募款不佳，最後3個月是最大隱憂，蔣萬安表示，他相較兩位對手沒有龐大行政資源與豐沛競選經費，但他有雙腳，會一步一腳印積極勤走，他也針對建設、都市更新、房價、公托一一提出解方，並到攤商、夜市、市場與店家請益，聆聽並提出解方，這就是他一直在做的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳時中學調酒搶年輕選票 蔣萬安酸：年輕人最在乎政治人物誠信
    2022/08/29 11:23

    陳時中學調酒搶年輕選票 蔣萬安酸：年輕人最在乎政治人物誠信
    蔣拋健康紅利 運動集點可換車票
    2022/08/29 05:30

    蔣拋健康紅利 運動集點可換車票

    秋節送禮首選金酒 滿額贈現刮現換
    自稱正藍被批封建 蔣萬安：我是國民黨提名正藍軍 中華民國的藍
    2022/08/28 09:51

    自稱正藍被批封建 蔣萬安：我是國民黨提名正藍軍 中華民國的藍
    疫苗合約封存30年 蔣萬安再批陳時中亂講：市民如何信任你
    2022/08/27 13:07

    疫苗合約封存30年 蔣萬安再批陳時中亂講：市民如何信任你

    現代人維持健康法寶 家人的保護罩
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播