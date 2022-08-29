綠營拿下北市就不算輸？ 蔣萬安：民進黨對選舉永遠是政黨利益考量

民黨台北市長參選人蔣萬安表示，民進黨對於選舉永遠是政黨利益考量，只想著怎樣對選戰有利，怎樣才算民進黨的贏或輸。（記者廖振輝攝）

2022/08/29 12:06

〔記者蔡思培／台北報導〕年底選戰接近，大家都聚焦北市與桃園，民進黨操盤手更認為民進黨若拿下台北市就不算輸。國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，民進黨對於選舉永遠是政黨利益考量，只想著怎樣對選戰有利，怎樣才算民進黨的贏或輸，對他而言市民朋友才是真正的主角，讓台北市贏才是市民之福。

蔣萬安今天上午參觀「吉卜力動畫大師—高畑勲展」，會前被問起綠營認為民進黨若拿下台北市就不算輸一事。對此蔣表示，民進黨對於選舉永遠是政黨利益考量，只想著怎樣對選戰有利，怎樣才算民進黨的贏或輸，但對他而言市民朋友才是真正的主角，誰能帶領城市大步向前、不斷進步，將過去幾年停滯不前的公共建設盡速完成、提供最優質的市政服務，這才是市民所期待的，蔣也說要讓市民朋友做出最好的決定，因為他們才是主角，讓台北市贏才是市民之福。

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被問有無信心讓民進黨一定輸，蔣萬安表示他有信心與能力，帶領台北市站上國際一流大都會行列。媒體也關心，國民黨主席朱立倫有沒有在全代會上與蔣萬安討論選情，是否擔心年台北選情緊繃影響朱年底去留，蔣表示，對於選情平常就會溝通，台北這一仗雖然艱困但有信心贏得勝選，帶給台北市民未來充滿希望與信心。

對於媒體關心蔣萬安團隊募款不佳，最後3個月是最大隱憂，蔣萬安表示，他相較兩位對手沒有龐大行政資源與豐沛競選經費，但他有雙腳，會一步一腳印積極勤走，他也針對建設、都市更新、房價、公托一一提出解方，並到攤商、夜市、市場與店家請益，聆聽並提出解方，這就是他一直在做的。

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