國民黨︰民進黨操作北市民調 拉高黃珊珊支持度

藍營質疑民進黨陣營操作民調，目的是要讓外界認為蔣萬安與黃珊珊2人旗鼓相當。（資料照）

2022/08/30 11:37

〔記者施曉光／台北報導〕最近民調顯示國民黨台北市長參選人蔣萬安與對手、前台北市副市長黃珊珊呈現拉距，國民黨文傳會副主委王鴻薇今日受訪時強調，蔣萬安的喜愛度仍有近50%，而且保持相當領先的程度，她並質疑黃珊珊的高支持度，是被民進黨陣營操作所致，目的是要讓外界認為蔣萬安與黃珊珊2人旗鼓相當。

王鴻薇表示，目前蔣萬安的支持度看起來是有一點下猾，黃珊珊有一些上來，但都是在民調的誤差範圍之內，蔣萬安仍保持相當領先的程度，而且民調對蔣萬安有利的部分，是候選人的喜愛度，民進黨候選人陳時中的反感度達到5成，蔣、黃2人的喜愛度則差不多。

請繼續往下閱讀...

王鴻薇說，選戰打到現在，民進黨採取「尊黃批蔣」，但即便如此，蔣萬安的喜愛度仍保持近50%，蔣萬安只要按既有步調檢驗陳時中，對未來選舉是有利的。

王鴻薇並指控，民進黨支持者支持黃珊珊，要遠大於國民黨支持者支持黃珊珊，這再次印證民調可以操作，民進黨與陳時中陣營都在擔心黃珊珊最後沒有登記，顯然有很多民進黨支持者目前在黃珊珊那一邊，等到選戰白熱化之後，民進黨支持者就可能出現「棄黃保陳」，民進黨陣營操作民調，是要讓大家認為蔣萬安與黃珊珊的支持度旗鼓相當。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法