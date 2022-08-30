中共「非戰爭軍事行動綱要」 陸委會研究：衝擊我國安全

中共中央軍委會日前發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要」，引發外界關注。圖為中國解放軍東部戰區日前對台進行實彈軍演，發射東風飛彈。（翻攝微博）

2022/08/30 11:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共中央軍委會日前發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要」，外界研判中國有可能複製俄羅斯以「特殊軍事行動」名義，未來應用在對台動武。為釐清綱要意義，陸委會委託國防大學中共軍事事務研究所學者研究指出，非戰爭軍事行動與武力犯台、灰色地帶行動等概念並不相同，但會對我國產生安全衝擊。

報告分析，中共官方出版品將「非戰爭軍事行動」定義為國家或政治集團為了達成一定政治目的，使用軍事力量，以非暴力或有限暴力手段所遂行非戰爭方式的軍事行動。

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中共國防大學在2020年修訂《戰略學》一書提及，共軍非戰爭軍事行動的主要模式，可分為「反恐行動」、「維穩行動」、「搶險救災」、「安保警戒」、「國際維和」、「國際救援」、「保交護航」、「邊境封控」、「海外撤離」9種類型。

值得注意的是，中共非戰爭軍事行動成為武裝力量運用的一部分，也是共軍服務國家政治利益的一種「戰略手段」，目前共軍持續提升非戰爭軍事行動效能，將有助於加速軍隊現代化。

報告指出，中共將「衝突」概念分為「戰爭」、「準戰爭」、「非戰爭」，對台動武被歸類在「戰爭」類別中「局部戰爭」；另在軍事行動上，「局部戰爭」規模遠高於中共目前執行非戰爭軍事行動類型的實踐經驗，因此，非戰爭軍事行動並不等同武力犯台，不過對台灣實質的影響在於，中共正利用其軍隊執行非戰爭軍事行動，來提升整體軍事作戰能力，長遠來看，對我國的軍事威脅必然產生衝擊。

研究認為，共軍非戰爭軍事行動與灰色地帶行動是不同概念，灰色地帶行動的核心概念是「避免引發衝突、運用界線模糊以延遲對手決策，以及運用種類超越政治與軍事層面」，與非戰爭軍事行動的主體對象較為不同，非戰爭軍事行動是運用武裝力量的一種方式，但灰色地帶行動可能超越軍事以外的手段。

此外，兩者在使用時機定義也不一致。非戰爭軍事行動的運用時機，多以和平時期為主，並可能涵蓋在「作戰期間」或「作戰結束後」，這與灰色地帶行動定義不同。不過，可以發現無論是非戰爭軍事行動或灰色地帶行動，都是中共要達成其政治目的可以運用的方式。

報告總結，共軍執行非戰爭軍事行動確實成為軍事現代化的重要途徑。中共在2015、2019年所公布的國防白皮書，可明顯發現強調「遠海」軍事任務需求正在增加，透過海外非戰爭軍事行動提升其軍事能力，特別是這些行動可以強化其聯合作戰所需的訓練能量。更重要的是，共軍正在建立遠海軍事打擊能力，這有助於應用到未來局部戰爭或反介入戰爭中。換言之，非戰爭軍事行動可以支持軍事現代化目標達成。

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