猛攻疫苗採購 國民黨團︰有人拿佣金陳時中「踹共」

國民黨立委費鴻泰（左起）、總召曾銘宗及書記長李德維，30日召開「陳時中為何不依法公布購買疫苗的價格？有佣金嗎？」記者會。 （記者劉信德攝）

2022/08/30 11:23

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委費鴻泰今指出，疫情指揮中心指揮官王必勝稱武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗平均每劑765元，但佔總數30%的AZ最貴才150元，換算下，其他品牌每劑達1028元，立院國民黨團總召曾銘宗質疑，有人從疫苗採購中拿佣金，民進黨台北市長參選人陳時中應說明清楚。

距離年底九合一大選不到90日，國民黨持續猛攻陳時中疫苗採購問題，立院國民黨團今召開記者會，砲轟陳時中不依法公布疫苗採購價格，並質疑採購過程中有人收取佣金。

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費鴻泰表示，王必勝稱疫苗平均每劑765元，但其中AZ疫苗在全數5千萬劑約佔30%，國際上AZ每劑為80到150元台幣，假設台灣買到150元，換算下來，佔70%的其他牌疫苗每劑平均高達1028元﹔但依照慈濟公布數字，BNT疫苗每劑僅630元台幣。

「政府到底有沒有A錢？」費鴻泰說，名嘴吳子嘉說有人A了1億元美金，衛福部卻沒人去告他，到底「1億美金跑到誰口袋？」民進黨、衛福部、陳時中、王必勝必須給出答案，在選舉前，國民黨也會不斷追問誰拿了1億元美金。

曾銘宗則質疑，慈濟、鴻海、台積電都有公布相關疫苗採購價格資訊，可以換算每劑價格，但政府的採購價格，陳時中每次都說是合約規範機密，但民間不用規範，政府用公帑買疫苗，價格卻不公開，是其中有佣金嗎？應出來說清楚講明白。

不僅疫苗採購價格，藍委也強攻疫苗資料保密問題。費鴻泰提到，衛福部在去年7月19日通過高端疫苗的EUA，當時審查委員附帶條件要求1年內送疫苗有效性報告，但現在都沒看到，國民黨質疑時，食藥署長吳秀梅還嗆要7月底才公布，到8月23日，回應國民黨團詢問時說要保密，好像碰到陳時中有關的，通通都要保密。

立院國民黨團書記長李德維指出，陳時中在立院審查總預算時曾承諾，依據傳染病防治法第27條，在疫苗採購結束後公布相關資料，但目前並未落實承諾。

李德維批評，陳時中過去用話術應付國民黨立委，現在不要以為可以船過水無痕，翻臉不認帳，真正負責任的態度就是公布疫苗採購細節，國民黨會持續追下去。

曾銘宗表示，國民黨要求衛福部依法行政，並依照立院通過的附帶決議辦理，公開疫苗採購相關資料，若民進黨政府不執行，國民黨團一定反制衛福部的相關預算。

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