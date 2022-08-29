肯定台灣反貪腐作為 國際審查委員：台灣朝正確方向前進

行政院長蘇貞昌今（29）下午4時許接見聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查委員。圖為國際審查委員、國際透明組織前主席伍格式（Jose Ugaz）。（翻攝自直播）

2022/08/29 18:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國邀請國際透明組織前主席伍格式（José Ugaz）等專家來台，審查我國的「聯合國反貪腐公約第二次國家報告」。伍格式今天率團會晤行政院長蘇貞昌時說，台灣近年的反貪腐作為展現政治決心，為台灣人民福祉加倍努力，清廉和透明度都獲得國際透明組織的連年肯定。打擊貪腐需要持續且廣泛的政策，「台灣正朝正確的方向穩健前進」。

為接軌全球反貪腐趨勢與國際法制，法務部廉政署於8月30日至31日舉辦聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查會議。蘇貞昌今天下午接見聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查委員一行人。

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此次國際專家審查團由伍格式率領，也邀請國際透明組織國際公約部部長吉莉安‧戴兒（Gillian Dell）、國際透明組織紐西蘭分會執行長茱莉‧海格（Julie Haggie）、國際透明組織韓國分會前主席金巨性（Geo-Sung KIM）及美國律師協會區域反貪腐法律倡議顧問里奇（Peter Ritchie）等人擔任國際審查委員。

蘇貞昌致詞時表示，台灣雖然不是聯合國會員國，但有決心對反貪腐進行各方面努力，在國內法等各方面改進，也透過發表國家報告，邀請很有經驗的專家們來審查。上次報告得到很多建議和肯定，這是第二次報告，勞煩各位指教，相信能更具體檢驗成果及還有待努力的地方，希望台灣因此更進步。

伍格式致詞說，貪腐是濫用權力追求私利，導致民主、經濟發展和社會福祉受到損害，也會嚴重影響到人民脫貧的努力，造成社會分化，貪腐這件事嚴重危害世界各國。伍格式肯定台灣雖不是聯合國成員、沒有義務要履行聯合國反貪腐公約，但仍持續努力在國內法上和反貪腐公約做對接，包括2010年成立廉政署、2015年實施反貪腐公約施行法、2018年3月發布第一次的國家報告並邀請國際專家審查等等。

伍格式當時是國際透明組織主席，也擔任來台審查委員會主席。2019年時國際審查報告結論提出22點意見，行政院備查列管371項指標，持續追蹤進行評估和更新，2020年提出期中報告。兩年後的現在再次邀請專家團隊進行第二次國家報告的審查。

伍格式表示，台灣這些反貪腐的作為都非常重要，展現政治決心以及為台灣人民福祉加倍努力，也因此我們看到很棒的成果，清廉和透明度都獲得國際透明組織的肯定，連續兩年獲得很好的成績。貪腐這個問題需要從各方面多管齊下，而且需要每日的努力和持續且廣泛的政策，我們看到台灣在過去幾年以來朝這個正確的方向穩健前進，相信此次審查後也能獲得更多成果。

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