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    南投縣議員選舉首日7人登記 最資深副議長尋求7連霸。

    南投縣議員曾振炎是全縣第一位完成縣議員參選登記的人。（記者謝介裕攝）

    南投縣議員曾振炎是全縣第一位完成縣議員參選登記的人。（記者謝介裕攝）

    2022/08/29 16:48

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣長、縣議員、鄉鎮市長及代表、村里長等五合一選舉，今受理登記首日，其中，南投縣議員方面由尋求3連霸的曾振炎搶到頭香完成登記，由現任議員母親于秀英陪同的張婉慈，別具世代交替意義，則是第1位完成登記的女性縣議員參選人，也自我期許能獲得鄉親支持，從其母親的「分身」角色，蛻變成為民喉舌、謀福的民代，據南投縣選舉委員會資料顯示，迄下午4點半左右，僅有7人完成縣議員參選登記。

    依選罷法相關規定，縣長及縣議員選舉在縣選委會辦理登記，鄉鎮市長及代表、村里長選舉，則由參選人所轄公所負責受理登記參選事宜，其中縣長方面僅立委許淑華1人完成登記，而7名已登記的議員之中，又以副議長潘一全最受注目。

    潘一全是南投縣目前最資深的議員，已經連任6屆，此次將挑戰7連霸紀錄，除了深耕基層、落實為民服務工作外，對於運動推廣更不遺餘力，在其卸任南投縣體育會理事長，轉任亞洲壘球總會長後，則改由其妻子羅俞欣接任縣體育會理事長，使得縣內運動蓬勃發展，除了在全縣13鄉鎮市中各有1個分會外，單項運動委員會更較以前多出一倍達60個，實屬不易。

    南投縣選舉委員會指出，南投縣議員選舉總共區分8個選區，應選37席，受理登記時間迄9月2日截止，屆時有多少位老將尋求連任、又有多少位新秀參選的答案，才可望明朗化。

    南投縣議員于秀英（左）陪同女兒張婉慈（右）完成縣議員參選登記。（記者謝介裕攝）

    南投縣議員于秀英（左）陪同女兒張婉慈（右）完成縣議員參選登記。（記者謝介裕攝）

    南投縣議會副議長潘一全（右）在妻子陪同下，完成縣議員參選登記，能否如願7連霸，備受矚目。（記者謝介裕攝）

    南投縣議會副議長潘一全（右）在妻子陪同下，完成縣議員參選登記，能否如願7連霸，備受矚目。（記者謝介裕攝）

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