首日搶頭香 蔡適應率13位議員候選人聯合登記

民進黨基隆市長候選人蔡適應，今天下午在太太的陪同下前往登記參選基隆市長。（記者俞肇福攝）

2022/08/29 16:42

〔記者俞肇福／基隆報導〕今天（29日）是2022年地方公職人員選舉登記第一天，民進黨基隆市長候選人蔡適應偕同13位議員候選人，在基隆隊領隊林右昌、總教練蘇仁和陪同下，今天下午到基隆市選委會登記，展現基隆隊團結力量；蔡適應表示，他選在登記第一天和議員們聯合登記，表達他們以市民福祉為首要目標，認真看待這場選戰的決心，也期盼以這股氣勢，讓基隆市長和13席議員候選人能夠擊出全壘打！

民進黨基隆市議員候選人共有13位，（仁愛區）鄭文婷、童子瑋，（信義區）陳宜、陳軍佐，（中正區）張顥瀚、許睿慈，（中山區）張秉鈞、施偉政，（安樂區）張之豪、洪森永、吳驊珈，（七堵區）林坤明、曾怡芳，前往基隆市選舉委員會登記。

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林右昌表示，蔡適應帶著13位候選人、帶著進步跟改變的團隊來登記，他相信他這8年的執政帶給基隆快速的進步、以及城市翻轉，這些成果市民都看得見，他也深信蔡適應可以延續下去，他說道「改變和進步、不可以走回頭路！」

林右昌說，蔡適應提出的政見，不論是基隆四大政見、還是原民政策三箭，這些都是扎扎實實的政策，也是延續他的基隆擘畫、恪守財政紀律，負責的政見內容，他和蔡適應並肩作戰，兩人的默契十足，所以他相信未來基隆市在蔡適應帶領下，可以繼續進步、讓基隆更加發光發熱。

蔡適應表示，他和13位市議員候選人準備已久，在登記的首日，搶頭香登記參選，表達基隆隊決心和信心，林右昌市長任內8年，中央和地方的合作，讓大家看到基隆的改變，特別是有超過8成的市民，滿意基隆的市政推動，感謝林右昌的付出，接下來的日子就讓他來接棒，他會延續基隆的進步與改變。

蔡適應指出，他的政見有四大主軸，市港再生計畫2.0、東台北共同生活圈—推動基隆捷運、大基隆歷史場景計畫2.0、基隆海洋國家門戶計畫，而這四大主軸就是延續林右昌的擘畫，務實的來推動基隆的改變，他不會好高騖遠、亂開支票，他和13位議員候選人會恪守財政紀律，為基隆守住前途和發展。#

民進黨基隆市長提名人蔡適應偕同13位議員提名人，在基隆隊領隊林右昌、總教練蘇仁和陪同下，今天下午到基隆市選委會登記，展現基隆隊團結力量。（記者俞肇福攝）

基隆市長林右昌表示，「改變和進步、基隆不可以走回頭路！」林右昌說，蔡適應帶著13位候選人、帶著進步跟改變的團隊來登記，他也深信蔡適應可以延續。（記者俞肇福攝）

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