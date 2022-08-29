柯志恩9月1日登記 加強陸空戰

柯志恩昨天參加國民黨全代會。（柯志恩競總提供）

2022/08/29 11:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕九合一選舉11月26日投票，今起至9月2日受理參選人登記，國民黨高雄市長參選人柯志恩將於9月1日登記， 當天是好日子，同黨絕大多數的議員參選人，都會陪同她登記，展現團結氣勢。登記後，柯志恩將全面加強陸空戰!

國民黨高雄市黨部主委許福明指出，38區的提名同志介紹會，已經告一段落，接下來黨部將陸續舉辦180場固本座談，但因場次太多，柯志恩不一定都到場。

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市黨部表示，隨著選戰剩下不到3個月，接下來，每個議員會舉辦自己的請益座談會、問政說明會、親子活動等不同形式的造勢活動，議員競選總部也會陸續成立，柯志恩也會應邀出席，展現母雞帶小雞的氣勢。

柯志恩的競選風格傾向自然，像她每天跑完行程後，有時會臨時到夜市吃播。目前柯志恩競總的直播器材已經到位，在市黨部2樓成立直播間，預計9月1日登記參選後，將成立YouTube官網，透過影片闡述她的政見，讓不同的群體能更認識她。

9月1日登記參選當天，高雄市絕大多數議員參選人都會陪柯志恩登記 ，她透露「應該是滿大陣仗的」，另也會找年輕族群陪同，由於9月1日是好日子，有些國民黨議員參選人當天也會順便一起登記。

雖然柯志恩的陸空戰火力漸增溫，藍營地方人士則擔憂，對手陳其邁穩紮穩打，主打市政牌，目前為止仍避免與柯志恩正面交鋒，柯空有論述能力，卻找不到著力點與陳其邁對尬，目前的氣勢仍無法有效拉抬。

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