為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯志恩9月1日登記 加強陸空戰

    柯志恩昨天參加國民黨全代會。（柯志恩競總提供）

    柯志恩昨天參加國民黨全代會。（柯志恩競總提供）

    2022/08/29 11:50

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕九合一選舉11月26日投票，今起至9月2日受理參選人登記，國民黨高雄市長參選人柯志恩將於9月1日登記， 當天是好日子，同黨絕大多數的議員參選人，都會陪同她登記，展現團結氣勢。登記後，柯志恩將全面加強陸空戰!

    國民黨高雄市黨部主委許福明指出，38區的提名同志介紹會，已經告一段落，接下來黨部將陸續舉辦180場固本座談，但因場次太多，柯志恩不一定都到場。

    市黨部表示，隨著選戰剩下不到3個月，接下來，每個議員會舉辦自己的請益座談會、問政說明會、親子活動等不同形式的造勢活動，議員競選總部也會陸續成立，柯志恩也會應邀出席，展現母雞帶小雞的氣勢。

    柯志恩的競選風格傾向自然，像她每天跑完行程後，有時會臨時到夜市吃播。目前柯志恩競總的直播器材已經到位，在市黨部2樓成立直播間，預計9月1日登記參選後，將成立YouTube官網，透過影片闡述她的政見，讓不同的群體能更認識她。

    9月1日登記參選當天，高雄市絕大多數議員參選人都會陪柯志恩登記 ，她透露「應該是滿大陣仗的」，另也會找年輕族群陪同，由於9月1日是好日子，有些國民黨議員參選人當天也會順便一起登記。

    雖然柯志恩的陸空戰火力漸增溫，藍營地方人士則擔憂，對手陳其邁穩紮穩打，主打市政牌，目前為止仍避免與柯志恩正面交鋒，柯空有論述能力，卻找不到著力點與陳其邁對尬，目前的氣勢仍無法有效拉抬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    寵物政策抄襲黃捷公聽會 柯志恩反擊：是公共財
    2022/08/27 18:18

    寵物政策抄襲黃捷公聽會 柯志恩反擊：是公共財
    柯志恩美濃拜票僅1里長到場 地方人士解讀樁腳動向
    2022/08/27 12:41

    柯志恩美濃拜票僅1里長到場 地方人士解讀樁腳動向

    達永錢進台東美術館旁7%起高投報
    柯志恩酸陳其邁選前才來原鄉？藍營議員參選人：正向期許卻被抹黑
    2022/08/27 10:50

    柯志恩酸陳其邁選前才來原鄉？藍營議員參選人：正向期許卻被抹黑
    柯志恩訪高雄原鄉 遭議員痛批「沒看過那麼誇張的參選人」
    2022/08/27 05:59

    柯志恩訪高雄原鄉 遭議員痛批「沒看過那麼誇張的參選人」

    現代人維持健康法寶 家人的保護罩
    柯志恩走完高雄38區 尷尬被問國民黨議員挺邁邁
    2022/08/26 19:04

    柯志恩走完高雄38區 尷尬被問國民黨議員挺邁邁
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播