柯志恩指「討厭民進黨氛圍慢慢成形」 嘆在高雄講話都被定位為草包

國民黨高雄市長參選人柯志恩（右），今早接受前高雄市新聞局長王淺秋（左）的廣播節目專訪。（擷取自中廣「千秋萬事」頻道官網）

2022/08/29 09:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩，今早接受前高雄市新聞局長王淺秋的廣播節目專訪，談及現在討厭民進黨氛圍已經慢慢成形；但也感慨，參選以來對手圍剿，把她在高雄來講任何話，都被定位為草包。

柯志恩強調，她每天在市場、夜市跑，發現討厭民進黨的氛圍慢慢成形，但跟4年前卡管案、張天欽東廠案比較，目前只是開始，但可感受到「討厭民進黨聲音慢慢出來了!」

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她說，特別是論文門與中介法，影響非常大，但現在選情非常冷，效應是否能外溢到台南、高雄？她認為目前才8月底 ，9月底、10月才會顯現出來。

主持人王淺秋問她，「妳應該有心理準備，下高雄會全面被圍剿，包括民進黨與基進黨議員、網軍等？」

柯志恩回說，她可以完全感受，「高雄講任何話，都被定位為草包」，「剛開始說妳從台北看高雄；再來說妳是韓國瑜第二、完全不熟高雄； 第三說妳講的東西、陳其邁都在做了」。永遠的套路就是這樣，這對重視數據的她，會感到受傷，但想通了，他們的水平就是這樣，也不用太在意。

柯志恩表示，面對這樣攻擊，她在想選舉有必要選成這樣嗎? 每件事件總會找到一個點，把它擴大、不斷延伸。

面對民調大幅落後， 柯志恩認為， 剛開始民眾對她不熟悉，每天慢慢走、並透過直播，已經愈來愈多人認識她，拋掉數字，親身感覺與民眾互動。「 民調這麼低，我們也匪夷所思」，只能接受參考，她已經完全不想結果，要無愧於心。

柯志恩也批評陳其邁的「2年拚4年」，但高雄火災死傷人數相當多、愛河跳河浮屍、治安等問題。

主持人問她，9月1日登記參選，是否找黨主席朱立倫站台?柯回答，主席最近蠻忙的，她本來想一個人登記 ，但怕外界做文章，當天可能有大陣仗，還在思考中。

對於這段時間以來，柯志恩認為「高雄真正需求是什麼? 最能幫高雄人改變什麼?」她說，高雄不缺建設，大家不是選一個不斷在建設的，而是要選一個讓人民過什麼樣生活的市長。

她強調，高雄不缺工作，而是缺高薪的工作，大家都歡迎台積電，台積電帶動的周邊效益無庸置疑，但還要量販店、炸雞店， 如何讓這些勞工薪資能夠提升

。此外，高雄托老、托育的城鄉分配資源不均，仍需加把勁。

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