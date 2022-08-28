蔣萬安拋「12次免費」運動政策 集點可換公車票、捷運票

國民黨28日在桃園市召開第21屆第2次全國代表大會，台北市長參選人蔣萬安出席會議。 （記者羅沛德攝）

2022/08/28 16:52

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安今天下午舉辦政策發布會，針對運動方面提出政策，蔣主張運動中心提供民眾12次免費運動機會，運動也可累積紅利點數並兌換公車票、捷運票甚至美術館門票等，讓市民動越多賺越多。蔣也說要爭取亞洲職棒冠軍爭霸賽等大型頂尖國際賽事申辦，並設立「電競運動館」。

蔣萬安今天下午舉行「整個台北市都是我的運動場」政策發佈會，提出啟動全民運動、完善競技運動人才培育、申辦大型頂尖賽事等3大體育政見。蔣萬安說，台北市規律運動（每星期運動3次每次超過30分鐘）人口10年來皆未超越40%，但北市其實有登山步道、自行車道、鄰里公園、12區民活動中心等運動系統等既有優勢，可以善加運用。

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蔣萬安表示，未來希望讓運動中心及其他民營運動場館，提供給想要養成規律運動習慣的市民12次免費運動機會，當大家體驗運動後可下載運動App並掃描QRCODE可累積健康紅利點數，培養民眾維持規律運動的習慣。運動累積的紅利點數可兌換公車票、捷運票、美術館門票以及與市府合作企業廠商的消費折扣，提供市民朋友有感小確幸。

蔣萬安也說，未來要完善競技運動人才培育，首先要盤點各項競技運動種類，並輔導發展其他奧運、亞運項目，不單只是熱門項目，應該用精準深入科學化策略，強化青少年選手培訓。蔣也主張建置「台北市體育運動資料中心」，擴大「台北市運科中心計畫」，讓北市運動學校學生沒有後顧之憂，未來也要加強運動員醫療防護，目前北市每年僅有1500萬元醫療防護經費，低於鄰近國家，若有完善醫療團隊，對選手是很大的鼓勵。

蔣萬安表示，運動選手退役後也會協助進修專業知識、學習其他技術，並媒合轉職，善用退役運動員的專業技能，推廣專業安全的全民運動培養下一袋優秀年輕選手並傳承。

蔣萬安說，台北身為身為首都，絕對有優勢與條件舉辦國際頂尖大型賽事，未來要爭取亞洲職棒冠軍爭霸賽、亞洲盃女足賽」等各單項國際頂級賽事來台北舉辦，也希望以東京馬拉松為目標，打造世界級國際城市馬拉松賽，並持續爭取申辦2038年亞運。

蔣萬安也針對電競提出政策，目前北市已有運動台北隊，蔣強調未來要創建「電競運動館」，設立全台首座專業電競國家級訓練中心，規劃結合賽事、訓練、娛樂、教育電競嘉年華，培育電競職業選手，讓電競台北隊，稱霸國際電競賽事。

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