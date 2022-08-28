黃秀芳親子列車開進鹿港伸港 提一鄉鎮一全齡親子共融公園

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（前排中）今在鹿港鎮體育場舉辦「秀芳姊姊YOYO親子巡迴列車」活動，活動穿插親子一起拉泡泡，小泡泡滿天飛，小朋友驚喜連連。（記者張聰秋攝）

2022/08/28 13:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今在鹿港鎮、伸港鄉舉辦「秀芳姐姐YOYO親子巡迴列車」活動；上午在鹿港體育場登場，現場舞台和闖關區都可以看到絡繹不絕的民眾，創意玩法，讓小朋友玩得不亦樂乎，更讓親子關係更靠近了，場面歡樂又溫馨。

黃秀芳說，今天是祖父母節，她看到不只很多父母親帶小孩參加活動，也有三代同堂或阿公、阿嬤帶孫子來玩，內心非常高興，她特別提到，未來將推動一鄉鎮一全齡親子共融公園建造計畫，而且普設公園體健設施，相信只要創造一個園地，也就能創造出家庭的價值、親子同樂的快樂氣氛。

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黃秀芳表示，她相信只要創造一個園地，就能創造出家庭的價值、親子同樂的快樂氣氛，而她參選縣長的心願就是要照顧好每一個世代，彰化縣發展城鄉差距大，每個地方的硬體建設需求不同，但天倫之樂則沒有地域之分。

上午活動包括泡泡秀，拉出各種造型的動物，讓小朋友驚呼連連，活動提供親子自行拉泡泡同歡，舞台區則請來YOYO家族的月亮姐姐和羚羊哥哥，帶動唱讓小朋友超開心，立委陳秀寳說，孩子的成長過程需要很多陪伴，很高興這樣的親子活動在鹿港舉辦，尤其鹿港是古蹟大鎮，近年在中央資源挹注下，有許多重大建設，未來希望規劃更多軟性元素加入，歡迎大家能多來鹿港玩。

下午4點在伸港福安宮廣場還有一場「秀芳姐姐親子巡迴列車」活動，未來開學後，每個周末也會在各鄉鎮巡迴，希望大人、小朋友把握這樣的親子相處時光。

小朋友看拉泡泡表演，又驚又喜。（記者張聰秋攝）

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今在鹿港鎮體育場舉辦「秀芳姊姊YOYO親子巡迴列車」活動，舞台區熱情帶動唱，台下小朋友擺腰扭臀，開心不已。（記者張聰秋攝）

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