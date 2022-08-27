新北市政府澄清 水利會改制即積極爭取代管金龍湖

新北市政府農業局表示，長期協助金龍湖休憩環境整理。（農業局提供）

2022/08/27 23:16

〔記者盧賢秀／新北報導〕針對民進黨新北市長參選人林佳龍今天到汐止區金龍湖畔發表要與農委會共管金龍湖，新北市政府農業局表示，2020年農田水利會改制為農田水利署開始，就積極與該署洽談土地接管，但協調多次，農田水利署至今仍不同意土地無償撥用、委託市府代管或提供管理維護經費，如真有心改善金龍湖環境，農委會現在就可同意土地撥用或委託市府代管，撥經費給新北市政府，讓市民有更好的生活環境。

汐止金龍湖是新北第一大湖，為早期農田灌溉用的埤塘，過去新北市府為促進汐止地區觀光並回應周邊民眾休憩需求，歷年投入大量人力物力協助湖區防洪、清淤作業、湖面雜物清除、上游坡地保育及湖畔休憩觀光宣導景點建構等，協助維護湖區景緻不遺餘力。

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2022年農田水利會改制為農田水利署，由法人變身成為公務機關，就應自行編列相關預算，但新北市府考量在地管理更能貼近民眾使用需求，多次協調農田水利署，今未仍不同意無償撥用土地或委託代管，並給予經費。

新北市府農業局呼籲，金龍湖活化不應等選舉，現在就可以同意無償撥用給市府或提供管理維護經費，讓市府整體規劃並管理，才能提供市民更好的生活環境。

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