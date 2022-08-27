謝龍介喊0-3歲尿布錢市府出 民進黨團酸：突發奇想

國民黨台南市長參選人謝龍介（右）開政見支票，若當選市長，明年起0到3歲嬰兒尿布錢由市府支付。（記者王姝琇攝）

2022/08/27 22:44

〔記者王姝琇／台南報導〕國民黨台南市長參選人謝龍介與參選議員的子弟兵蔡宗豪聯合競總今天成立，謝龍介提出，若當選市長，明年起3歲以下嬰兒尿布全由市政府支應等政見。民進黨團發言人呂維胤質疑，謝龍介根本沒有完整的人口政策，「是臨時突發奇想。」

謝龍介說，以平均每名嬰兒到3歲前要用掉4000片尿布計算，1年可替年輕父母節省近萬元。他更加碼說，會將生育獎勵金第1胎提高至3萬，第2胎起補助5萬，並全額補助65歲以上長者健保費。

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呂維胤說，對於如何提高生育率，歡迎集思廣益，然而謝龍介擔任議員多屆，都未曾聽聞他提出「尿布補助」政策，直到要參選市長才想到，更引人好奇他心中到底有沒有一套完整的人口政策？還是臨時突發奇想？

呂維胤提及，黃偉哲市長將第1胎生育獎勵金提高至1萬元，為持續落實0到6歲國家一起養政策，政府今年8月起更進一步升級「提高育兒津貼」、「增加托育補助」、「就學費用再降低」等3大策略，再降低就學費用及再加發津貼，減輕家庭育兒負擔，「唯有完整的人口政策，才能讓年輕爸媽更實質有感。」

呂維胤也指出，黃偉哲市長成立青年事務委員會，也成立青年事務科，按部就班朝成立青年局目標前進；他認為，青年局不應該是青年議題唯一指標，重點應該是如何真正落實照顧年輕人就業、創業、成家，例如目前台南興建和規劃中的社會住宅有7000戶，目的就是協助年輕人有房住，這也是年輕人很關心的議題。

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