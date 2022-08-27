為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    王惠美本尊分身陸空作戰 民眾：來去匆匆像「蜜蜂」

    選舉近了，爭取連任的彰化縣長王惠美（中）假日行程滿檔，今天白天先從南彰再回北彰，晚上又攻入南彰，民眾形容跑基層來去匆匆，像「蜜蜂」採蜜做工。（記者張聰秋攝）

    選舉近了，爭取連任的彰化縣長王惠美（中）假日行程滿檔，今天白天先從南彰再回北彰，晚上又攻入南彰，民眾形容跑基層來去匆匆，像「蜜蜂」採蜜做工。（記者張聰秋攝）

    2022/08/27 19:45

    〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是開學前最後一個週末假日，爭取連仼的國民黨籍彰化縣長王惠美，白天參加縣府公開活動，晚上深入社區和縣議員參選人跑攤拜票，本尊行程滿滿一刻不得閒，「分尊」臉書狂po文，每個場合來去匆匆，許多民眾以「蜜蜂」形容王惠美打起選戰像「蜜蜂」採花蜜，就怕選票跑掉了，失去縣長寶座。

    白天王惠美出席了3項縣府活動的公開行程，都在南彰化地區，先到大城鄉參加歷史建築咸安宮竣工典禮，緊接馬不停蹄趕赴王功，參加一年一度的王功漁火節，中午移師北彰，出席不公開的私人行程。

    中午有一場在花壇鄉全國麗園餐廳由民間社團舉辦會員大會活動，王惠美到場致詞，停留了30多分鐘，親切跟民眾寒暄致意，半個小時不常但對王惠美來說是很長了。

    傍晚天色轉黑，王惠美又從北彰移師到南彰，參加漁火節重頭戲「海洋音樂會」與民眾同樂。一整天，王惠美就像「蜜蜂」每個場合來匆匆、去匆匆，很多場合都有王惠美短暫停留的身影，不少選民打趣說，王惠美假日行程滿檔甚至塞車，早已是家長便飯，年底選戰對一心想連任的王惠美，就像蜜蜂冬天來臨前，不能當懶惰蟲，一定要勤做工，才能度過寒冬。

    彰化縣長王惠美（左3）今天白天參加王功漁火節活動，白天公開行程就3個，再加上私人行程，假日跑10個行程，已是家常便飯。（記者張聰秋攝）

    彰化縣長王惠美（左3）今天白天參加王功漁火節活動，白天公開行程就3個，再加上私人行程，假日跑10個行程，已是家常便飯。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    敲碗辦起來！王惠美打活動牌 「放電」首選彰化
    2022/08/20 16:40

    敲碗辦起來！王惠美打活動牌 「放電」首選彰化
    彰縣府建設、經綠處選前換將 政壇解讀：王惠美拚拉高支持度
    2022/08/04 12:29

    彰縣府建設、經綠處選前換將 政壇解讀：王惠美拚拉高支持度

    門牌失靈？房子有這「條件」才吸睛
    錢該如何花？王惠美「花在刀口上」 VS 黃秀芳「該花就要花」
    2022/07/31 22:36

    錢該如何花？王惠美「花在刀口上」 VS 黃秀芳「該花就要花」
    因為「炸彈媽」 王惠美、黃秀芳首度同台
    2022/07/07 11:49

    因為「炸彈媽」 王惠美、黃秀芳首度同台

    A7雙語學區正核心19～29坪聰明學霸宅
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播