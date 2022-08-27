王惠美本尊分身陸空作戰 民眾：來去匆匆像「蜜蜂」

選舉近了，爭取連任的彰化縣長王惠美（中）假日行程滿檔，今天白天先從南彰再回北彰，晚上又攻入南彰，民眾形容跑基層來去匆匆，像「蜜蜂」採蜜做工。（記者張聰秋攝）

2022/08/27 19:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是開學前最後一個週末假日，爭取連仼的國民黨籍彰化縣長王惠美，白天參加縣府公開活動，晚上深入社區和縣議員參選人跑攤拜票，本尊行程滿滿一刻不得閒，「分尊」臉書狂po文，每個場合來去匆匆，許多民眾以「蜜蜂」形容王惠美打起選戰像「蜜蜂」採花蜜，就怕選票跑掉了，失去縣長寶座。

白天王惠美出席了3項縣府活動的公開行程，都在南彰化地區，先到大城鄉參加歷史建築咸安宮竣工典禮，緊接馬不停蹄趕赴王功，參加一年一度的王功漁火節，中午移師北彰，出席不公開的私人行程。

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中午有一場在花壇鄉全國麗園餐廳由民間社團舉辦會員大會活動，王惠美到場致詞，停留了30多分鐘，親切跟民眾寒暄致意，半個小時不常但對王惠美來說是很長了。

傍晚天色轉黑，王惠美又從北彰移師到南彰，參加漁火節重頭戲「海洋音樂會」與民眾同樂。一整天，王惠美就像「蜜蜂」每個場合來匆匆、去匆匆，很多場合都有王惠美短暫停留的身影，不少選民打趣說，王惠美假日行程滿檔甚至塞車，早已是家長便飯，年底選戰對一心想連任的王惠美，就像蜜蜂冬天來臨前，不能當懶惰蟲，一定要勤做工，才能度過寒冬。

彰化縣長王惠美（左3）今天白天參加王功漁火節活動，白天公開行程就3個，再加上私人行程，假日跑10個行程，已是家常便飯。（記者張聰秋攝）

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