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    蔡其昌開箱競總 找林楚茵主持大拍網美照

    蔡其昌今天開箱競選總部，找來陳時中競選團隊發言人林楚茵主持，與何欣純、張廖萬堅拍網美照。（記者蔡淑媛攝）

    蔡其昌今天開箱競選總部，找來陳時中競選團隊發言人林楚茵主持，與何欣純、張廖萬堅拍網美照。（記者蔡淑媛攝）

    2022/08/27 16:11

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕距市長大選不到百日，台中市長參選人蔡其昌今天開箱競選總部，找來陳時中競選團隊發言人林楚茵主持，並公布首波4位發言人，由立法委員林靜儀、台中市議員林德宇、黃守達及市議員參選人廖芝晏擔任，發言人群涵蓋台中市山海屯市各區，象徵台中大團結，共同努力拚勝選，蔡其昌也強調把荒廢餐廳變成明亮、充滿綠意競總，未來一定翻新台中舊城，變成更漂亮的城市，他與發言人也在網美牆擺拍勝利照。

    蔡其昌與總幹事何欣純、張廖萬堅與4名發言人在門口按下快門，進入開箱介紹書牆、植生牆等，他表示，競總原是荒廢餐廳，改造成變成亮麗競總，他喜歡化腐巧為神奇，這也象徵把台中的舊城區翻新、添新妝，改造城市更漂亮。

    蔡其昌說，競總設置親子共讀的書牆，希望母姊們把孩子帶來閱讀，共同寫下城市的繪本，也說他心中藍圖會為城市寫下精采的一頁；現場還有植生的環境，他將以永續為核心推動城市發展，強調可以從競總看到行動市長的美學概學，及對未來城的想象。

    蔡其昌表示，4名發言人將會當他分身，清楚論述政策及對外回應，如對方有不實的抹黑、惡意的攻擊，也會有防禦及回應。會中競選總幹事何欣純、張廖萬堅及林靜儀、林德宇、黃守達、廖芝晏等4名發言人也輪流發言，表示行動爸爸市長心中有一本城市故事要說、要做，發言人會針對虛假、不正常言論攻擊，站在第一線浪頭上為候選人說清楚，讓選民明確了解，也能随時坐下來姿勢優雅慢慢講。

    蔡其昌今天開箱競選總部，並公布首波4位發言人林靜儀、林德宇、黃守達、及廖芝晏擔任。（記者蔡淑媛攝）

    蔡其昌今天開箱競選總部，並公布首波4位發言人林靜儀、林德宇、黃守達、及廖芝晏擔任。（記者蔡淑媛攝）

    蔡其昌開箱競選總部，置親子共讀的書牆，希望母姊們把孩子帶來閱讀。（記者蔡淑媛攝）

    蔡其昌開箱競選總部，置親子共讀的書牆，希望母姊們把孩子帶來閱讀。（記者蔡淑媛攝）

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