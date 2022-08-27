為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    選戰倒數90天 雲林綠營7將推出「勇者的力量」競選主視覺

    年底五合一選戰倒數90天，雲林縣民進黨提名的7位參選人今天共同公布「勇者的力量YUNLIN UP」競選主視覺。（記者黃淑莉攝）

    年底五合一選戰倒數90天，雲林縣民進黨提名的7位參選人今天共同公布「勇者的力量YUNLIN UP」競選主視覺。（記者黃淑莉攝）

    2022/08/27 13:48

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕年底五合一選舉倒數90天，各參選人進入戰鬥位置，雲林縣民進黨提名的麥寮鄉長參選人許忠富、北港鎮長參選人張勝智、虎尾鎮長參選人黃清財、台西鄉長參選人連佩伶、口湖鄉長參選人陳明新、第四選區縣議員參選人洪如萍、第五選區縣議員參選人顏嘉葦等7人，今天共同召開記者會，公布競選主視覺「勇者的力量YUNLIN UP」。

    年底五合一選舉將於11月26日投票，下週一8月29日起至9月2日辦理候選人登記，綠營7位參選人選在登記前，在立委蘇治芬、民進黨雲林縣黨部主委林金忠見證之下，公布競選主視覺及競選理念、政見。

    蘇治芬、林金忠指出，今天聯合公布競選主視覺的7位參選人，有人是本屆落選捲土重來、轉換跑道，也有人首次參選，每一位的背後都有一段故事，也展現他們在政治、人生路上勇敢的表現。

    7位參選人表示，這次競選主視覺圖像是很多人組成一個向上的箭頭，代表大家團結力量大，共同朝向目標前進，進而形成一股提升力量，讓台灣、雲林向前走；「勇者的力量」則是代表，大家面對未來，不論是國際局勢、極端氣候等問題，大家都要勇敢面對、解決。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    劉建國端出農業12道菜 保證農民收入增加20萬
    2022/08/24 15:12

    劉建國端出農業12道菜 保證農民收入增加20萬
    劉建國服務處：臉書出現不實指控 提出加重誹謗罪告訴
    2022/08/23 12:19

    劉建國服務處：臉書出現不實指控 提出加重誹謗罪告訴

    關鍵 S 廊帶拼圖完成 喜迎南漂人才
    阻止「蘇家班」網內互打 前雲林縣議長蘇金煌宣布參選四湖鄉長
    2022/08/15 09:54

    阻止「蘇家班」網內互打 前雲林縣議長蘇金煌宣布參選四湖鄉長
    綠營雲林旅北戰隊成立！賴品妤、范雲、吳琪銘任劉建國競總副主委
    2022/08/14 11:33

    綠營雲林旅北戰隊成立！賴品妤、范雲、吳琪銘任劉建國競總副主委

    海線明日享享37坪大3房總價850萬起
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播