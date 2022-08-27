選戰倒數90天 雲林綠營7將推出「勇者的力量」競選主視覺

年底五合一選戰倒數90天，雲林縣民進黨提名的7位參選人今天共同公布「勇者的力量YUNLIN UP」競選主視覺。（記者黃淑莉攝）

2022/08/27 13:48

〔記者黃淑莉／雲林報導〕年底五合一選舉倒數90天，各參選人進入戰鬥位置，雲林縣民進黨提名的麥寮鄉長參選人許忠富、北港鎮長參選人張勝智、虎尾鎮長參選人黃清財、台西鄉長參選人連佩伶、口湖鄉長參選人陳明新、第四選區縣議員參選人洪如萍、第五選區縣議員參選人顏嘉葦等7人，今天共同召開記者會，公布競選主視覺「勇者的力量YUNLIN UP」。

年底五合一選舉將於11月26日投票，下週一8月29日起至9月2日辦理候選人登記，綠營7位參選人選在登記前，在立委蘇治芬、民進黨雲林縣黨部主委林金忠見證之下，公布競選主視覺及競選理念、政見。

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蘇治芬、林金忠指出，今天聯合公布競選主視覺的7位參選人，有人是本屆落選捲土重來、轉換跑道，也有人首次參選，每一位的背後都有一段故事，也展現他們在政治、人生路上勇敢的表現。

7位參選人表示，這次競選主視覺圖像是很多人組成一個向上的箭頭，代表大家團結力量大，共同朝向目標前進，進而形成一股提升力量，讓台灣、雲林向前走；「勇者的力量」則是代表，大家面對未來，不論是國際局勢、極端氣候等問題，大家都要勇敢面對、解決。

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