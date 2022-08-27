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    夏立言訪中 江聰淵抨擊國民黨把恐怖分子當情人

    夏立言訪中，江聰淵（中）抨擊國民黨把恐怖分子當情人。（記者游明金攝）

    夏立言訪中，江聰淵（中）抨擊國民黨把恐怖分子當情人。（記者游明金攝）

    2022/08/27 13:09

    〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨副主委夏立言訪問中國，今天將返台；民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵抨擊國民黨把恐怖分子當成情人，這對國家非常危險，國民黨行前宣稱「不會見中共高官」、「不談政治議題」，竟違反承諾、欺騙國人，跑去見海協會長張志軍等人，且談了什麼完全不公開，國人要如何相信國民黨。

    江聰淵指出，中國對台灣的威脅恐嚇，打壓台灣國際生存空間，從來沒有停過，國民黨卻要與恐怖分子談戀愛，把恐怖分子當情人，將國家的未來，寄託在與恐怖份子的對談，這對國家非常危險。

    他認為，台灣最重要的還是要堅強自己的實力，對於常常在欺壓台灣的中國，國民黨去進行訪問，到底可以達成什麼目的？我們深感質疑之外，也會造成台灣國安上的問題，國民黨原本就不應該跟恐怖分子做曖昧的交談，做曖昧的關係。

    夏立言訪問中國，行前曾保證「不會見中共高官」、「不談政治議題」的承諾。但事實，是接連會見海協會長張志軍及國台辦副主任陳元豐。江聰淵說，國民黨欺騙台灣人的行為，國人會接受嗎？而且談了什麼也不公開，國民黨選擇跟中國在一起，有沒有損害台灣主權，侵犯台灣利益，我們完全不知道。

    江聰淵指出，夏立言去了中國，中國也沒有任何對台灣友善的態度，也是照常軍演對台灣不友善，我們不知道這是去幫台灣講話，還是去那邊鼓勵中國對台灣的施壓。

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