曾對曹興誠兩岸評論不以為然 「16億稅金」讓黃暐瀚秒改觀

黃暐瀚表示，日前談到兩岸議題，他還對曹興誠的評論有些不以為然，但知道曹今年在台灣繳了16億的稅金，「我瞬間對他的理解，提高了不少」。（圖取自黃暐瀚臉書）

2022/08/27 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕前聯電董事長曹興誠近日捐贈30億元協助台灣加強國防，還透露已申請回復中華民國國籍，並決意死在台灣。對此，媒體人黃暐瀚表示，日前談到兩岸議題，他還對曹興誠的評論有些不以為然，但知道曹今年在台灣繳了16億的稅金，「我瞬間對他的理解，提高了不少」。

黃暐瀚在臉書表示，先前談到兩岸議題，他還對曹興誠的評論有點不以為然，他直言自己不是不支持曹興誠的「論點」，而是既然曹身為「新加坡人」，已無「中華民國國籍」，兩岸議題，基本上與他無關。

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黃暐瀚透露，上次自己在電台訪問曹興誠後，才知道他的兩個孩子都是中華民國國籍，也住台灣、也都當兵，光是今年，他就在台灣繳了16億的稅金！「我瞬間對他的理解，提高了不少」，當時也曾問曹興誠：「那董事長有考慮恢復中華民國國籍嗎」？

黃暐瀚指出，如今隨著曹興誠透露已經申請回歸中華民國，這個問題，現在有了明確的答案。

曹興誠近日接受《自由亞洲電台》專訪時表示，他因為不想看到台灣變成另一個香港，因此放棄新加坡國籍申請回歸中華民國國籍；他也提到：「我已經決定，我會死在台灣。」

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