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    柯志恩訪高雄原鄉 遭議員痛批「沒看過那麼誇張的參選人」

    范織欽（左）認為，陳其邁是高雄市歷任以來最勤跑原鄉的市長。（取自范織欽臉書）

    范織欽（左）認為，陳其邁是高雄市歷任以來最勤跑原鄉的市長。（取自范織欽臉書）

    2022/08/26 23:11

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩前往茂林區農會辦事處等處推介同志，明天週六將前往美濃、旗山，走完第一輪38個行政區；就在柯志恩離開原鄉後，茂林區市議員范織欽痛批，選舉才來，沒看過那麼誇張的參選人。

    柯志恩今天由國民籍市議員林義迪、六龜警分局陪同，前往鳳山農會茂林辦事處等地推介參選民代，柯志恩首先感謝原鄉對國民黨長期支持，隨機批評對手陳其邁在選前特別到原鄉來做資源分配，建設補助應該是始終如一，而不是刻意過來。

    范織欽認為，柯志恩才是選舉才來高雄，身為學者確睜眼說瞎話，沒看過那麼誇張的參選人。

    范織欽説，陳其邁是高雄市歷任以來最勤跑原鄉的市長，茂林、那瑪夏及桃源三區道路、農路、教育、衛生到產業建設，陳其邁都顧好好，一下雨就往山裡跑，明霸克霸橋斷時，一個月上山8次，大雨路塌後第一時間就請工程單位架設流籠，後續也為了看復原進度數度上山，族人看在眼裡都很甘心，尤其是防疫期間，快篩試劑及醫療物資都給好給滿。

    范織欽批評，這麼用心做事，卻被一個選舉才到高雄，到現在38區都還沒走完的人睜眼說瞎話抹黑，從前不見參與高雄生活，選舉也不作功課就算了，睜眼說瞎話還那麼大聲，沒看過這麼誇張。

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