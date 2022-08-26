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    林佳龍允諾 當選新北市長將設「新住民文化館」

    民進黨新北市長參選人林佳龍（左二）簽下承諾書，允諾當選後將為新住民爭取預算，將公有閒置廳舍活化為新住民文化館。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（左二）簽下承諾書，允諾當選後將為新住民爭取預算，將公有閒置廳舍活化為新住民文化館。（記者魏瑾筠攝）

    2022/08/26 21:56

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今晚先後赴新北市中和、板橋區參加「新北大翻新．議員逗陣拚」政策宣講會，為爭取新住民支持，他簽下承諾書，允諾當選後將為新住民爭取預算，將公有閒置廳舍活化為新住民文化館，嘴甜的向新住民說：「你們都是台灣的寶貝」，要和他一起攜手發展出最美麗的風景。

    林佳龍今晚先後赴新北市議員參選人張嘉玲、山田摩衣舉辦的宣講會，他表示，自己與新住民有3個淵源，一是擔任台中市長時，將第一廣場改建為東協廣場，成為多元文化聚集地；二是他擔任過交通部長並主管觀光局，透過觀光旅遊與東南亞互相交流，認識彼此文化。

    目前是無任所大使的林佳龍表示，第三則是透過雲端、電商、數位科技等，與東南亞交流，而新住民就是台灣的文化、產業及觀光大使，是母國與台灣間的橋梁。他嘴甜的向新住民說：「你們都是台灣的寶貝」，要和他一起攜手發展出最美麗的風景。

    最後，林佳龍在眾人見證之下簽下承諾書，表明為協助新住民在台灣深耕發展，並鼓勵市民對多元文化的認識，會爭取編列預算，將公有閒置房屋活化成新住民文化館，獲得全場熱烈掌聲。

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