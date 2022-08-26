拚高雄毛小孩的好日子 「國際狗狗日」柯志恩公布寵物政見

今天是8月26日國際狗狗日，國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）公布4項寵物政見。（擷取自柯志恩臉書）

2022/08/26 23:04

首次上稿 19:46

更新時間 23:04 新增高雄市政府回應

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天是8月26日國際狗狗日，國民黨高雄市長參選人柯志恩公布4項寵物 政見，「不只拚高雄市民好日子，更要拚高雄毛小孩的好日子！」

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柯志恩指出，近年來，家裡有陪伴動物的人越來越多，根據農委會推估110年數據，高雄的家犬數量是10萬、家貓則達8.8萬，是全國第五大的寵物城市。但高雄的陪伴動物管理，卻有諸多不足之處，甚至因此衍生寵物與市民、飼主與非飼主之間的衝突。

她說，相比現有加上規劃達20座寵物公園左右的新北、桃園和台北，高雄目前僅有2座寵物公園，平均每5萬隻狗才分配1座，這樣的比例遠遠不夠。

柯志恩認為，相比大型寵物公園，高雄其實也需要社區型的活動區；此外，中正狗公園曾被學者專家批評是訓狗場，而非狗公園，因此不只數量要提升，質量和安全也必須顧及；高市府每位動保員須負責1萬多隻寵物，人力也有不足現象。

針對陪伴動物管理，柯志恩提出4項政策願景，包括，一、科學化增設寵物公園與活動區；二、訂立「民間推動設置寵物公園與活動區辦法」，以飼主和陪伴動物為主體，避免供給不符需求；三、參考動督盟指標，訂定「寵物友善空間設置標準要點」，提升寵物空間相關軟硬體的安全標準；四、改善動保員過勞，增加動保預算，從資源和人力上，強化高雄動保的質與量。

對此，高雄市農業局今晚說，陳其邁市長就任後，對於動物保護議題非常重視，多次前往燕巢動物保護關愛園區關心浪浪，參加年度動保活動（世界動物日、吹狗螺音樂生活節），與飼主及毛小孩們熱烈互動。陳其邁表示，高雄市政府為提升毛小孩動物福利，提出尊重生命，強化動保的各項政策，讓高雄不僅是人權城市，更是尊重生命的友善城市。

寵物公園方面，除了現有2處寵物公園，養工處等相關單位近期也已經規畫在仁武92期重劃、軍備局土地、鳳山中山公園、前鎮79期、鳳山五甲公園等5處設置寵物活動區，未來有適合場地，將持續與在地居民溝通增設友善寵物遊憩空間。

高雄市政府也提出3項具體方案：一、增加動檢員人力並強化相關辦案能力；二、成立府級協調會議，由農業局、警察局等跨局處處理動保案件；三、與動保團體合作，共同維護毛小孩及其他動物之生命權，遏止動保案件的發生，讓高雄市成為友善動物城市。

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