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    柯問蔣萬安「有我聰明嗎？」趙少康批：有時智商越高越看不起人

    趙少康、蔣萬安今天出席中廣節目「Team Taipei 聽台北」開播記者會。（蔣萬安立委辦公室提供）

    趙少康、蔣萬安今天出席中廣節目「Team Taipei 聽台北」開播記者會。（蔣萬安立委辦公室提供）

    2022/06/27 13:14

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長柯文哲任期將滿，國民黨將推派立委蔣萬安競選下屆市長，不過柯文哲昨點名蔣萬安「有柯文哲聰明嗎？」「有柯文哲身體好嗎？」蔣萬安今天表示，民意代表有機會為民眾服務，靠的不只是個人智商與體力，而是受到選民的託付跟信賴，「稻穗越豐實，頭便垂得越低」。中廣董事長趙少康也說，選舉不是靠智商，有時候智商越高，反而可能越看不起別人。

    柯文哲昨在逛羅東夜市時談起下屆台北市長選舉，柯說，「黃珊珊有準備」，若能當選可無縫接軌，他更質問蔣萬安「有柯文哲聰明嗎？」「有柯文哲身體好嗎？」「有柯文哲強大意志力嗎？」柯認為，蔣萬安當市長想掌握市政要等3年。

    趙少康、蔣萬安今天出席中廣節目「Team Taipei 聽台北」開播記者會，兩人也在會上被問起選舉議題。蔣萬安表示，身為民代有機會能夠為民眾服務，靠的不只是個人的智商、體力等等，是受到選民的託付跟信賴。蔣表示，這個是經過民意的洗禮，我們都非常珍惜也感到非常的謙卑，也讓他想到一句話「稻穗越豐實，頭便垂得越低」，只有越謙卑，才能有同理心了解民眾的需求，為民眾解決問題，為百姓做事。

    趙少康也說，選舉不是選智商，若選智商，柯文哲也當選不了台北市長，智商高的很多，曾有台大醫學院醫生告訴他，醫科一堆智商160幾。

    趙少康也說，他也做過智力測驗，「我也是天才，我有講過嗎？我從來沒講過，講這很無聊」，選舉應該要看能力、魄力、遠見、組織、溝通能力。趙說，他每天經過大巨蛋都很生氣，已經從白色變成黃色、頂部更變成黑色，每天就看到柯文哲與內政部次長花敬群吵來吵去。

    趙少康說，大巨蛋搞了這麼多年，如果不是柯當時故意去找人家麻煩，早就使用了，當時民進黨跟柯一起找麻煩，現在柯文哲發覺不行了，8年一事無成，很多政績都是前市長郝龍斌、馬英九延續下來。

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