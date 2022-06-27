陳吉仲：石斑魚問題、調節措施 與潘孟安溝通無阻

農委會主委陳吉仲（前排中）強調，會全力捍衛農委會同仁和農漁民，不在乎對其個人的批評，也與潘孟安溝通得很好。（記者陳鳳麗攝）

2022/06/27 11:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有媒體報導屏東縣長潘孟安說石斑魚損失農委會沒協助，農委會主委陳吉仲今天表示，從6月10日中國片面暫停台灣石斑魚進口，到農委會訂出3個調節措施，都有跟潘縣長說明，調節措施7月1日實施，本週會把完整內容給屏高南等縣市。個人被攻擊無所謂，但是會全力捍衛農委會同仁和農漁民。

陳吉仲今天到南投縣草屯鎮雙冬里，與縣內農民座談，被媒體問及潘孟安說他沒有協助石斑魚問題時，他強調，跟潘縣長很好，平常都有在line聯絡，6月10日晚上就打電話給潘縣長說明原由，當三大調節措施訂出後，也馬上line給潘縣長，12日蘇貞昌到屏東縣視察石斑魚養殖情況，屏東縣府秘書長、農業處長都有到場。

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上週五漁業署長也有一一打電話給屏高南縣市農業局處長說明，在7月1日措施實施前，本週會再將完整資料給縣市政府。

陳吉仲說，有批評就請針對他個人，他會虛心接受、檢討，但是請不要針對農委會同仁和農漁民，不容有誣衊農漁民的不實說法，不在乎個人去留，但是影響到農漁民的，就會起身捍衛。

被問及有媒體人說陳吉仲會收買網軍，陳吉仲說：「若我會收買網軍，怎麼會在網路被修理得那麼厲害！」網路不實言論實在沒空一一回覆。

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