酸北市人口跌破250萬「改變成真」 鍾沛君嗆黃珊珊速請辭副市長

國民黨台北市議員鐘沛君要求台北市副市長黃珊珊盡速請辭。（翻攝鐘沛君臉書）

2022/06/26 15:09

〔記者鄭名翔／台北報導〕意在參選下屆台北市長的台北市副市長黃珊珊，堅不辭職已引發違反行政中立等爭議，國民黨台北市議員鐘沛君批，黃珊珊說詞精巧、道貌岸然，卻「白馬非馬、似是而非」，尤其北市近年人口嚴重流失，已跌破250萬人門檻，導致議員席次減少、副市長及副秘書長須縮編，如此「改變成真」絕非市長柯文哲所期待的歷史定位，但將是黃珊珊的共業與包袱，作為負責任的首長應早點請辭，用更多時間向市民解釋。

黃珊珊近期以副市長身份跑公務行程，卻屢有台灣民眾黨議員參選人陪同在側，甚至還由市府公務員協助拍照等，令議員們砲轟濫用市府資源、違反行政中立，北市議會也排定黃珊珊須於28日至大會針對違反行政中立案備詢。

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鍾沛君指出，黃珊珊聲稱不請辭是為了對得起行政職責，反批外界質疑是忘記「自己應盡職責」，然而首長職責就是使用及分配資源，否則如何履行職責，批黃珊珊說詞精巧、道貌岸然，卻「白馬非馬、似是而非」，無法回答根本問題在於，是北市府不能少了黃珊珊，抑或黃珊珊不能沒有副市長頭銜。

鍾沛君進一步表示，北市近年人口嚴重流失，已跌破250萬人門檻，使得士林北投區及松山信義區的議員席次縮減，市府副市長、副秘書長也須從3位縮編為2位，儘管黃珊珊可做完任期，但一請辭市府則不得再補副市長，此才是「難以啟齒的真心話之一」。

鍾沛君認為，柯文哲8年首都政績竟是將市府、議會縮編，如此「改變成真」恐非其當初所想要的歷史定位，但將成為黃珊珊的共業與包袱，一旦請辭也勢必要向市民解釋為何自己標榜的努力與成績導致如此結果，然作為負責任的首長才應早點請辭，用更多時間向市民好好解釋。

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