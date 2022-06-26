將舉債與敬老金畫上等號 蔣萬安批柯文哲：對長輩情緒勒索

國民黨台北市長候選人蔣萬安說，對他而言發放重陽敬老金只是預算重分配，沒有舉債、重新找財源的問題。（記者蔡思培攝）

2022/06/26 12:45

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長柯文哲上任後取消發放重陽敬老金，台北市議會通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」要求恢復發放，柯文哲日前批評，若國家持續負債，還發重陽敬老金會債留子孫。不過國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，柯雖不發敬老金，去年底仍發4.59億元敬老愛心儲值金，事實上也沒有舉債，他批評柯，「刻意將舉債與敬老金畫上等號，是對於長輩的情緒勒索」。

蔣萬安今天上午前往台北市百齡龍舟碼頭，出席「第17屆鯨神盃」傳統龍舟錦標賽，他會前也接受媒體訪問。對於柯文哲不願發放重陽敬老金，蔣萬安表示，柯市長雖不願發敬老金，但去年底仍發送4.59億元的敬老愛心儲值金，事實上也沒有舉債，被議員質疑與重陽敬老金沒兩樣，現金發放對長輩而言最方便。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安也說，對他而言發放重陽敬老金只是預算重分配，沒有舉債、重新找財源的問題，過去每年敬老金預算約7億元，僅佔台北市1700多億元總預算的千分之四，對北市財政負擔並不大，但對於長輩的照顧、表達的敬意非常大，「刻意將舉債與敬老金畫上等號，是對於長輩的情緒勒索，刻意分化世代，大可不必」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法