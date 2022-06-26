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    國父遺像爭議》世界各國會少有領袖遺像 立委提修法「宣誓民主化」

    立法院院會。（資料照）

    立法院院會。（資料照）

    2022/06/26 11:47

    〔記者謝君臨／台北報導〕世界各自由民主國家皆以國旗作為國家的象徵，少有於禮堂、集會場所等處尋掛領袖遺像。鑑此，民進黨立委范雲、莊瑞雄、林宜瑾早在2020年9月就提出「宣誓條例」、「總統副總統宣誓條例」、「中華民國國徽國旗法」三部修正草案，刪除懸掛國父遺像、向其宣誓的相關條文，力求「宣誓儀式民主化」。目前這三部草案均於立法院司法及法制委員會中待審。

    依據「宣誓條例」、「總統副總統宣誓條例」規定，正副總統、立委、議員、鄉鎮市民代表、中央各級機關政務人員、司法院大法官、監察委員、考試委員、駐外大使、法官、檢察官、各級政府首長、公立學校校長等人宣誓時，肅立向國旗及國父遺像，舉右手向上伸直，手掌放開，五指併攏，掌心向前，宣讀誓詞。

    范雲：民主國家皆以國旗為國家主權象徵

    對此，范雲提案指出，上述規定沿用至今均已逾60年。有鑑於多數民主共和國家皆以國旗為國家主權之象徵，於宣誓儀式也多以國旗為宣誓對象，宣誓遵守憲法、擁護憲政、效忠國家。但我國公職人員宣誓儀式中，仍以特定政治領袖的個人遺像作為象徵性的宣誓效忠對象，已不符我國民主憲政發展的現況。

    另，現行「中華民國國徽國旗法」也規定，政府機關、學校團體及軍事部隊，應於禮堂、集會場所的正面中央，懸掛國旗於國父遺像之上。

    范雲認為，懸掛我國國旗於各政府機關、學校、團體及部隊，即已可彰顯我國主權、政府公權力，並凝聚國民的國家認同。我國民主化已逾20年，各機關、學校、團體、軍隊不必再憑藉對過往特定政治領袖的尊崇、信仰，依法即應恪遵憲政、盡忠職守。繼續懸掛個人遺像於禮堂及集會場所，已無必要。

    范雲列舉各國少有國會懸掛政治人物遺像

    此外，范雲更羅列世界各自由民主國家的做法，指美國的總統就職儀式，是依據憲法規定的誓詞，在首席大法官的引導下宣誓；傳統上，宣誓人會手按聖經。法國的總統就職沒有宣誓，著重在國家執政權力的慎重交接。德國基本法規定，總統、總理、閣員是在國會議員之前宣讀誓詞，並可免除其中宗教性質的誓詞。

    范雲說，義大利憲法規定，總統在國會議員前宣示效忠憲法，總理及閣員則在總統之前，對國家、對憲法、對法律宣誓效忠。捷克共和國規定，總統就職時在國會兩院聯席會議上宣誓。至於同樣曾走過威權的韓國，總統就職是向國旗宣誓，宣誓對國家的榮耀、自由與正義效忠。

    不過，這三部草案卻遭國民黨立委群起攻之，甚至於立院院會準備將之付委審查時，一度遭國民黨團要求退回程序委員會；2020年10月，才在民進黨團優勢人數下，表決通過付委待審。而今事隔1年8個月，相關草案則因國民黨立委砸破立院議場內國父遺像，再掀討論。

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