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    國父遺像爭議》國民黨團欠41萬拖2年不賠 遺像破洞又賴賬？

    立法院國民黨團因杯葛議事砸破議場內國父遺像。（資料照）

    立法院國民黨團因杯葛議事砸破議場內國父遺像。（資料照）

    2022/06/26 11:39

    〔記者謝君臨、林良昇／台北報導〕立法院國民黨團因杯葛議事砸破議場內國父遺像，國民黨團總召曾銘宗雖致歉並允諾賠償，但藍營過往不良紀錄卻令人質疑其言論的真實性。2年前，國民黨團為杯葛監察院人事同意權案破壞議場，積欠41萬餘元賠償費用，立院至少8度函催，至今仍未繳。公民監督國會聯盟執行長張宏林批評，若國民黨敢做不敢擔，要給予嚴厲譴責，呼籲盡快負起責任，不要再增加納稅人的負擔。

    曾銘宗：民進黨立委把洞戳大應一併賠償

    曾銘宗受訪表示，沒聽說立院有向國民黨團催繳41萬餘元賠償費用，立院也還沒向國民黨團釐清國父遺像破壞的賠償問題。我們的立場就是該賠就會賠，沒有問題。他也提到，國父遺像被破壞，一開始是國民黨立委投擲物品打破，當時只是破一個小洞，後來有幾位民進黨立委把破洞戳更大，也該一併賠償。

    他說，過去民進黨在野時期，也曾數度佔領議場、破壞物品，當時並未向民進黨求償，民進黨團也應對過去的行為賠償，相同標準一視同仁，這樣才公平。

    2020年7月17日，立院行使監院人事同意權案投票，藍綠陣營爆發激烈肢體衝突，國民黨立委以鐵鍊、噴漆破壞議場，至今積欠41萬餘元賠償費用。同年11月27日，行政院長蘇貞昌赴立院進行施政報告，國民黨立委在議場內丟豬內臟抗議，不過這部分經清潔後，立院並未向國民黨團求償相關費用。

    過去破壞議場各黨團或行為人都有賠償

    事實上，過去破壞議場的行為，各黨團或行為人都有賠償。立院秘書長林志嘉曾說，之前時代力量因勞基法破壞設備，有賠12萬元；2014年太陽花事件，學運領袖林飛帆、陳為廷等人賠了263萬餘元；民進黨團也因2012年的瘦肉精佔領議場，賠了2萬多元。

    公督盟籲國民黨盡速賠償破壞公物費用

    針對國民黨團破壞議場的行為，公督盟去年8月16日曾舉行記者會，呼籲國民黨盡速賠償破壞公物費用，勿再賴皮反覆！事隔逾10個月，公督盟執行長張宏林受訪指出，當你選擇用暴力、破壞公物的方式作為議事攻防手段，本來就應該要負起賠償責任，這是民眾最低、最低、最低的底線，若國民黨敢做不敢當，要給予嚴厲譴責，呼籲盡快負起責任，最起碼不要再增加納稅人的負擔。

    立院請文化部推薦專家協助鑑定、修復國父遺像

    立院人士表示，由於「中華民國國徽國旗法」等相關法律規定，政府機關應於集會場所的正面中央，懸掛國旗於國父遺像上。因此，早在興建議場時，該幅國父遺像就是含在整個標案內，所以無法單獨得知畫作的年份、價值等資訊。目前先請文化部推薦專家、學者到院鑑定該幅油畫價值，以及後續修復做法。至於其所衍生的相關費用，將併同先前國民黨團積欠的41萬餘元一起求償。

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