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    傾聽之旅到頭份 鍾東錦：一定會參選到底

    國民黨苗栗縣議長鍾東錦（持麥克風者）的18鄉鎮市傾聽之旅今天傍晚來到頭份市，他現場向鄉親說，「一定會參選到底！」（讀者提供）

    國民黨苗栗縣議長鍾東錦（持麥克風者）的18鄉鎮市傾聽之旅今天傍晚來到頭份市，他現場向鄉親說，「一定會參選到底！」（讀者提供）

    2022/06/25 22:04

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨苗栗縣議長鍾東錦18鄉鎮市傾聽之旅，今天傍晚來到頭份市，雖然下起大雨，但頭份市長羅雪珠、頭份市代表會主席温俊勇、縣議員張淑芬、徐功凡、楊文昌等人都出席，現場湧入大批鄉親，勸進鍾東錦參選苗栗縣長。鍾東錦也直接在現場向鄉親說，「一定會參選到底！」

    鍾東錦今天也向與會人士說明他與國民黨主席朱立倫22日約見碰面的談話，朱主席向他說，目前黨中央仍會依據選策會決議，以徵召立委徐志榮為第一優先，如果徐志榮仍然沒有意願，才會再重新評估，並希望他能繼續擔任縣議長與縣黨部主委，協助輔選。

    鍾東錦說，他當場也向朱主席表示尊重黨中央的意見，但也強調，距離年底大選只剩不到半年，苗栗縣所有國民黨的縣議員、鄉鎮市長、代表、村里長候選人都尚未定案，大家心裡都非常著急，他也向朱表達「我會走自己的路」。

    鍾東錦向與會人士說，自己是一個忠貞的國民黨員，雖然黨中央選策會成員另有考量，但為了凝聚藍軍向心力、為了贏得勝選，他目前唯一的選項，只有逆流而上「參選到底」，才能把握最後時間，盡到母雞帶小雞的責任，為苗栗縣守住藍天。

    鍾東錦也說，苗栗縣競選總部地點已經確定，就在徐縣長兩次參選時所使用地點「苗栗市民族路88號」，下週就會開始動工，有鑒於7、8月剛好是放暑假和各項考試季節，競選總部初期將開放出來，作為家庭親子活動和考生念書的空間；另外，頭份競選總部，確定會在中興路上，最近也將開始籌備。

    國民黨苗栗縣議長鍾東錦的18鄉鎮市傾聽之旅，今天傍晚來到頭份市，現場湧入大批鄉親，勸進他參選縣長。（讀者提供）

    國民黨苗栗縣議長鍾東錦的18鄉鎮市傾聽之旅，今天傍晚來到頭份市，現場湧入大批鄉親，勸進他參選縣長。（讀者提供）

    鍾東錦苗栗縣競選總部地點已經確定，就在徐縣長兩次參選時所使用地點「苗栗市民族路88號」（圖中停車場），下週就會開始動工。（記者彭健禮攝）

    鍾東錦苗栗縣競選總部地點已經確定，就在徐縣長兩次參選時所使用地點「苗栗市民族路88號」（圖中停車場），下週就會開始動工。（記者彭健禮攝）

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