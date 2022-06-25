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    罕見！美軍海神式偵察機飛越台海 立委：反制中共擴張

    王定宇指出，美軍以P-8A穿越台海，反制中共擴張式違反國際法律的行徑。（示意圖，取自美國海軍）

    王定宇指出，美軍以P-8A穿越台海，反制中共擴張式違反國際法律的行徑。（示意圖，取自美國海軍）

    2022/06/25 12:09

    〔記者陳政宇／台北報導〕美軍印太司令部證實，一架美國海軍P-8A海神式偵察機24日飛越台灣海峽，「展現對自由開放印太地區的承諾」。對此，民進黨立委王定宇今（25）日受訪分析，美軍應是反制中國近日的空中騷擾台灣、以及違反國際法地聲稱台海是中國內海，當然也不能排除台海下方有偵察標的。

    美國印太司令部稍早發佈聲明，該架P-8A於24日飛經位於國際空域的台海（上空），美國今後會在包括台海範圍內等國際法允許的任何地方，持續飛行、航行和行動。藉由在台海內依國際法執行任務，美國支持所有國家的航行權利與自由。

    對此，王定宇今日受訪表示，美國第七艦隊平均每月會有一架神盾艦穿越台灣海峽，但美國軍機飛行台海路線比較少見。這次以P-8A穿越台海，大概有幾個詮釋，首先是在中共29架次軍機騷擾台灣西南空域，甚至前進東南方到菲律賓海，這個軍事騷擾行動製造區域的不安全和不穩定。

    王定宇續指，中共及俄羅斯的軍艦持續性騷擾日本和台灣的周邊海域，加上中共近日宣稱在台灣海峽和南海享有「自由通行權力」，這是一個違法的擴張行動，加上中共的軍機、軍艦不斷騷擾周邊國家，針對這種擴張式違反國際法律的行徑，美國除了以軍艦例行性穿越台海、主張航行自由外，這兩天特別以P-8A穿越台海，做出明顯的反制動作。

    談到P-8A最近一次最有名的戰功，王定宇說，在俄羅斯入侵烏克蘭之際，在黑海提供俄羅斯旗艦莫斯科號的相關資訊，讓沒有海軍的烏克蘭，成功以2枚反制飛彈擊沉莫斯科號，其中的偵查資訊運用就是來自美軍P-8A。這次美軍以P-8A穿越台海，具有高度的地緣政治、地緣安全象徵意義。

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