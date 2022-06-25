藍營嘉義縣長人選難產 傳王育敏被勸進未點頭

據了解，最近國民黨內有人勸進王育敏回鄉參選嘉義縣長，但王育敏始終沒有答應披掛上陣。（資料照）

2022/06/25 11:40

〔記者施曉光／台北報導〕向為藍營艱困選區的嘉義縣，今年縣長選舉，綠營早已確定由現任縣長翁章梁競選連任，藍營方面雖有地方人物表態，但黨中央始終難覓屬意目標，以致難產迄今，據了解，最近黨內有人勸進國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏回鄉參選，但王育敏始終沒有答應披掛上陣。

國民黨最初有意徵召不分區立委溫玉霞的女吳亮儀參戰，但在吳婉拒後，一度傳出有意找無黨籍的前嘉義縣副縣長吳芳銘、前民進黨立委林國慶，進行跨黨派合作，但吳、林兩人都沒有意願，最近南華大學教授歐崇敬表態願意接受國民黨徵召參選，地方上還有部分黨籍幹部陪同造勢，希望黨中央盡快徵召，但黨內高層態度保留。

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據黨內人士指出，由於嘉義縣長人選難產，最近黨內轉向勸進出身自嘉義縣中埔鄉的王育敏，4年前的嘉義縣長選舉，黨內也曾遊說王育敏返鄉參選，但她都堅拒不從。

尋覓嘉義縣長人選的重擔，最近落到才剛代理嘉義縣黨部主委的不分區立委翁重鈞肩上，翁日前受訪表示，除了歐崇敬，還有其他人表態有意參選，他會再與地方幹部討論。

國民黨下週三中常會可望通過徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長，接下來除嘉義縣，就剩台中市、新北市與澎湖縣、連江縣尚未提名，其中台中市、新北市將尊重現任市長盧秀燕、侯友宜的宣布時間，澎湖縣部分黨中央將尊重現任縣長賴峰偉與另一位有意參選的澎湖縣副議長陳雙全的協調結果，近期有可能透過協調式民調方式決定，至於連江縣則會開放競選，不提名。

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