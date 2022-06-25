挺賴清德選總統？ 陳建仁：一定支持民進黨提名的人

陳建仁（左）強調，自己一定支持民進黨所提名的人選。（資料照）

2022/06/25 10:29

〔記者陳政宇／台北報導〕前副總統陳建仁去年底申請加入民進黨，他日前披露，現任副總統賴清德曾致電關心「問得很白」，外界解讀為2024兩大熱門人選的首度試探。至於是否支持賴清德選總統？陳建仁昨接受媒體專訪時未正面回應，僅強調，「我一定支持民進黨選出來的每一個人」。

陳建仁去年12月30日向民進黨台北市黨部申請入黨，被解讀為下屆總統大選活棋，甚至可能牽動雙北市長佈局。陳建仁昨接受主持人鄭弘儀專訪時，除了說明入黨初衷，並還原賴清德的致電過程。

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陳建仁說，他回到中研院後，遇到幾位支持民進黨一、二十年的朋友想入黨，當時邀他一起參與，自己評估時機正好，以前身為政務官不適合加入政黨，但現在就是一位支持民進黨理念的民間學者，也支持總統蔡英文的施政，希望讓民進黨所有執政成績繼續延續，所以鼓勵大家加入。陳建仁認為，這個初衷到現在始終如一，沒想到外界想像力豐富、考慮的很多，這些都是沒必要。

陳建仁透露，在媒體刊登入黨消息後，賴清德就打來詢問「建仁兄，加入的情形是怎樣」，他當時就闡明原因，自己支持蔡英文政府的繼續執政，最好蔡英文的施政理念能夠更多延長，賴聽完僅回應「喔！多謝、多謝」。此外，陳建仁表示，賴清德當時從宏都拉斯返台、要贈送咖啡，自己就回送台灣高山茶，兩人本來就是朋友，外界對此過度解讀，他加入民進黨是件小事，用心也很單純。

至於，是否支持賴清德要參選總統？陳建仁未正面回應，僅表示，他一定會支持民進黨選出來的每一個人，像現在地方選舉到了，民進黨提名的人，他一定是完全支持。陳建仁強調，對他這樣一個學者來說，終生最愛的就是學術研究，這是自己人生旅途中的主流，做公僕服務社會都是天主召叫的使命，如果台灣需要他出來服務，讓台灣和大家的生活越來越好，他就會來做，「但老實說，我生涯最愛的就是學術研究，所以很珍惜回到中研院的機會，回到學術研究，繼續對人類的健康福祉有所貢獻」。

鄭弘儀追問，行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦和無任所大使林佳龍，也被傳出有更上一層樓、參選總統的企圖心，是否也致電詢及同樣問題？陳建仁笑著回應，「他們沒有關心我加入民進黨」。他直指，這幾位都是民進黨很棒的政治人物，也都做得很好，若要出來選總統，都是我們的福氣，民進黨提名的人都會支持到底。

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