龐皮歐：美國應立即承認台灣 印太地區擴大安全聯盟

美國前國務卿龐皮歐強調台灣是自由、獨立的主權國家，美國需要做出正式的外交承認。（資料照）

2022/06/25 10:15

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國前國務卿龐皮歐昨晚在華府哈德遜研究所發表演說，再次強調台灣已是自由、獨立的主權國家，美國需要做出正式的外交承認。他指出，台灣被中國佔領將嚴重削弱美國在印太地區的影響力，威脅到整個印太地區，他因此認為，美國必須在印太地區「擴大四方安全對話」（QUAD），除日本、澳洲、印度和美國外，還需包括韓國、英國和法國，「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS） 也應併入這個擴大的安全聯盟。

龐皮歐在這篇論述烏克蘭戰爭與全球自由聯盟的演說中，首先批評俄羅斯總統普廷是施行大規模屠殺的兇手，缺乏人性。只要他繼續掌權，與其領土接壤的任何國家都不會安全。他並說，普廷非法發動戰爭代表了有計劃的種族滅絕，即蓄意消滅一個民族。另方面，新疆也在發生一場種族滅絕。我們今天看到的這場種族滅絕，就像史達林屠殺了數百萬人的烏克蘭大饑荒。

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他並認為，普廷知道俄羅斯正走向衰落，為了確保統治，他覬覦頓巴斯的天然氣和煤炭、烏克蘭未開發的油田，還尋求永久控制烏克蘭的港口和能源管道。他警告，如果讓俄羅斯統治頓巴斯和烏克蘭的海岸，普廷接下來將尋求控制其他獨立國家的能源資源。美國必須採取行動支持烏克蘭的領土完整，這符合美國的利益，也是美國的使命。他同時指出，經由幫助烏克蘭的力量，我們向中國展示入侵台灣的代價。

談到台灣，龐皮歐說，美國自杜魯門以來的每一位總統，都認為台灣的存在對美國的國防至關重要。一旦台灣被佔領，將嚴重削弱美國在印太地區的影響力；台灣是美國的主要技術和經濟夥伴，如果半導體供應中斷，美國經濟將步履蹣跚；還將消除中國軍事突圍的戰略要塞，威脅印太地區，包括關島、夏威夷、日本和澳洲。他建議，印太地區須擴大四方安全對話，除了日本、澳洲、印度和美國，還包括韓國、英國和法國，澳英美三方安全夥伴也應該併入這個擴大的安全聯盟。

因此，龐皮歐說，美國促進印太安全的方法是相信我們與台灣的關係應該隨時得到加強。台灣已是民主典範，成為亞洲人民的民主，成為全亞洲的希望。美國政府應該立即給予台灣外交承認，因為台灣已是一個自由和主權的國家。我們對台灣的承認不應取決於會發生什麼。台灣已經是一個獨立的國家。我們的政府應該簡單地反映這一事實。

針對美國的地緣戰略，龐皮歐主張，美國必須幫助建設三座自由燈塔（lighthouses for liberty）。這些燈塔應該集中在衝突激烈的國家：烏克蘭、以色列和台灣。它們可以成為連接全球自由國家聯盟的新安全架構的中心，加強每個成員國的實力，讓這三個堡壘與北約聯繫起來，以及新的和擴展的印太安全框架將建立一個「全球自由聯盟」。這將使美國受益。

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