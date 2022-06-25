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    羅冠聰盼今年訪台 籲台灣珍惜民主力抗中共

    流亡英國的香港前議員羅冠聰訪法，他受訪說，台灣走過獨裁，請珍惜民主果實，鞏固內外對抗中共，並表示計劃今年訪台，「若有機會見蔡英文總統會很好」。（資料照）

    流亡英國的香港前議員羅冠聰訪法，他受訪說，台灣走過獨裁，請珍惜民主果實，鞏固內外對抗中共，並表示計劃今年訪台，「若有機會見蔡英文總統會很好」。（資料照）

    2022/06/25 07:32

    〔中央社〕流亡英國的香港前議員羅冠聰訪法，與政、學界會面。他24日接受中央社專訪時說，台灣走過獨裁，請珍惜民主果實，鞏固內外對抗中共，並表示計劃今年訪台，「若有機會見蔡英文總統會很好」。

    香港前立法會議員暨香港眾志創黨主席羅冠聰這次訪法，與前法國總統歐蘭德（Francois Hollande）、前總理喬斯班（Lionel Jospin）、前文化部長賈克朗（Jack Lang）及多位學者會面。

    對這些會晤，羅冠聰表示並不期待馬上有回應，只是想讓法國民眾在許多國際新聞中，再次關注香港，知道還有人在努力、煎熬。

    在行程最後一晚，羅冠聰也受邀首屆巴黎香港電影節座談會，與觀眾分享他的經歷與看法。

    儘管羅冠聰時程繁忙，卻仍於電影節座談會後接受中央社專訪，盼透過文字與台灣讀者交流。

    羅冠聰表示，台灣議題現今受到相當關注，尤其俄烏戰爭後，國際對中國的討論就圍繞在可能侵略台灣。

    他說：「在這關頭，（台灣）對內更加應該鞏固好對民主的信仰，準備面對突如其來的改變或危機；對外就是要繼續爭取國際認同，與更多民主國家合作結盟。」

    羅冠聰說：「香港經歷過的，台灣過去也曾經歷過，甚至更加慘痛，而如今台灣收穫難得的民主果實，一定要好好珍惜。」

    羅冠聰告訴中央社，他計劃今年訪台，並表示，「若有機會拜會蔡英文總統會很好」。

    他談到，世界對中國政府的態度明顯改變，除了將中國視為對手的美國外，歐洲也在轉變，「我覺得從2019年香港抗爭被中國暴力打壓、新疆集中營後，轉變就已經開始。但歐洲還是有蠻大倡議空間，讓大家多認識中共議題，需要更多人去做」。

    他目前努力做的，就是讓更多人看清中國極權政府，讓「國際社會能更積極地踏上抗衡中共擴張之路」。

    香港現況十分艱困，但羅冠聰認為，每個抗爭運動都有週期，人民眼見如此凶險的政治格局，處於低潮、需要時間休整也屬正常，「好思考如何在夾縫中繼續行動，因為不做就是坐以待斃，做了才有改變的可能」。

    羅冠聰目前重心放在國際倡議，讓媒體、政界更關注香港議題，為香港帶來更多能見度。他坦言，已沒有直接參與香港活動，以免為在港人士帶來風險，但仍有很多香港人透過自媒體、協助政治犯、司法抗爭等方式繼續默默努力。

    談及流亡英國的心路歷程，他覺得最痛苦的是，「離開了就很難去做什麼，覺得自己失去了價值， 我還可以透過受訪、出版、學術交流等平台繼續發聲，是比較幸運的」。

    羅冠聰語重心長指出，大家都在用不同的方式保留香港獨特的文化、歷史與認同，這都是中共想要抹滅的，「很高興在海外有人舉辦這類的香港文化、電影節，因為這些電影在香港都已不可能公開播映了」。

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