「台灣是中共進攻自由世界下個目標」 香港流亡議員羅冠聰示警

流亡英國的香港前立法會議員羅冠聰（見圖）21日參與我國立法院公聽會時警告，台灣是中共進攻自由世界的下一個目標，全世界應該支持台灣和香港。（路透檔案照）

2021/12/22 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕立法院人權促進會昨晚（21日）舉辦線上公聽會，邀請流亡海外的香港民主派人士遠端與談，其中，目前流亡英國的前香港議員羅冠聰警告，台灣是中共進攻自由世界的下一個目標，全世界應該支持台灣和香港。

綜合媒體報導，立法院跨黨派的人權促進會昨晚以「香港的走向以及台灣的對應──香港議題」為主旨舉辦公聽會，邀請目前流亡海外的香港民主派人士，包括香港前立法會議員羅冠聰、前香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽與談。

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羅冠聰發言時警告，「台灣是中共要進攻自由世界的下一個目標」，他說，支持香港和支持台灣基本上是同一件事情，而台灣、香港若與維族、藏族人權運動合作，在國際上會有「一加一大於二」的效果。

羅冠聰談到自身2017年訪台經驗，疑似遭到黑幫成員衝撞、辱罵，直言「第一次感覺台灣有點危險」，他強調，中共對台灣的滲透手法，與香港類似，利用黑幫威脅，並透過樹立敵人獲得政權合法性，不斷鬥爭造成外部威脅，才有剝奪中國人民自由的藉口。

羅冠聰也呼籲，雖然他知道台灣政府處理香港滯留台灣的示威者向來謹慎，但他也希望台灣能夠儘快修法，讓香港人能夠在台工作、取得居留權甚至入籍，讓港人在台安身立命、為台灣社會貢獻，他們也一定會用自身經驗幫助台灣，一同維繫台灣民主保衛機制，在國際上捍衛民主與自由。

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