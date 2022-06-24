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    民調大數據：侯友宜負面聲量飆新高 恩恩案重創「硬漢人設」

    綠營分析，侯友宜團隊在恩恩案一連串的危機處理失能，更讓他的連任選情投下變數。（資料照）

    綠營分析，侯友宜團隊在恩恩案一連串的危機處理失能，更讓他的連任選情投下變數。（資料照）

    2022/06/24 16:12

    〔記者陳政宇／台北報導〕新北市中和區兩歲男童恩恩確診病逝，一連串吹哨者和市府內部爆料後，新北市長侯友宜至今未正式對外道歉，僅表示交由司法單位調查。一名熟悉大數據的綠營幕僚分析，侯友宜持續跳針、不道歉的作為，不僅讓負面聲量飆新高，更重創其過去所苦心經營的硬漢形象。

    新北市兩歲男童「恩恩」4月確診後不治，恩恩爸持續追真相和橫向通聯紀錄。後續則有前新北市張姓消防員爆料，新北市高官要求基層表演「假報案」給恩恩爸看，近期又有媒體披露消防局與衛生局間的橫向聯繫錄音檔，讓外界質疑是否因為新北市自創的流程，導致恩恩延誤送醫。

    根據QuickseeK快析輿情資料庫顯示，6月8日張姓前消防員爆料新北市消防局刻意讓恩恩爸爸看了一場表演，侯友宜的負面聲量則由7日的3466則激增至9460則，許多網友直接戲稱侯市長為「侯導」。17日資深媒體人周玉蔻於節目揭露橫向錄音檔後，18日晚間恩恩爸又於臉書發文，19日侯友宜負面聲量再度衝上9483則。

    21日週刊踢爆更多橫向聯繫錄音後，「侯友宜、侯市長」的總聲量與負面聲量直線上升，21日總聲量63653則，負面聲量31216則；22日總聲量更是直接翻倍至112322則，負面聲量53910則。

    綠營幕僚指出，侯友宜原本承諾恩恩爸會全力協助，不過卻堅持不提供橫向聯絡資訊，結果先是踢爆要求公務員演戲、隱瞞，後來又被媒體公布橫向聯繫音檔，整個處理過程讓人不斷看到試圖隱匿細節、切割基層、甩鍋中央，過去營造的的硬漢形象破滅。

    此外，該幕僚分析大數據文字雲後表示，本月至今與「侯友宜」相關的網路熱門關鍵字議題上，除了「恩恩案」佔有相當高討論度之外，主要為「錄音檔、橫向聯繫、吹哨者、延誤就醫、官僚、冷血、SOP」等辭彙，顯示網友的關注點已從「消失的81分鐘通聯紀錄」，轉變為對於侯市府自定SOP直接導致悲劇發生。這點也可以從網路媒體21日對此進行線上民調，高達66%民眾認為新北市長侯友宜最應該負起責任看出端倪。

    「恩恩事件意外燒出侯友宜團隊的危機處理能力」，另一民進黨內人士直指，除了藍營名嘴紛紛批評侯友宜團隊，知名主持人如張雅琴更指控侯友宜團隊試圖影響新聞報導，更讓侯友宜在這次事件中被質疑不夠尊重媒體報導權利。

    該人士認為，侯友宜團隊在恩恩案一連串的危機處理失能，更讓他原本看似穩定的連任選情投下變數，也讓年底新北市長選舉增加許多討論空間。

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